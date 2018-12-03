За блогера Барабошка внесли заставу розміром у 3 мільйони гривень

За блогера Олександра Барабошка, якого Печерський райсуд заарештував на 2 місяці, внесли 3 мільйони гривень застави.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на адвоката Микити Чекмана.

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Також адвокат повідомив, що кошти не належать блогеру, їх зібрали в соціальних мережах. Прокурори напередодні клопотали про заставу у 6,5 мільйонів гривень. За слова адвоката, блогеру інкримінують ст. 368 (одержання хабара), ст. 162 (порушення недоторканності житла), ст. 182. (порушення недоторканності приватного життя), ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Як розвиваються події у справі секс-скандалу з Варченком? 7 листопада у Facebook почали поширювати пост студентки одного з київських вишів Наталії Бурейко. Дівчина писала про погрози залицяльника, з яким познайомилася у соцмережі. Чоловік писав з акаунта Олександра Варченка – керівника департаменту захисту економіки Нацполіції. Наступного дня 8 листопада Наталія Бурейко на своїй сторінці у Facebook написала пост-вибачення.



Експерти підозрюють, що ситуація є піар-кампанією дружини Варченка Ольги, яка є першою заступницею голови Державного бюро розслідувань. На думку екпертів, ця кампанія робить її впізнаваною і дає більші можливості в ДБР. Вважається, що саме боти і розповсюдили перший допис дівчини.



29 листопада стало відомо, що політтехнолога Володимира Петрова і Олександра Барабошка затримали в рамках розслідування, яке веде Слідче управління СБУ у Києві та Київській області. 30 листопада у Печерському райсуді проходив розгляд справи про секс-скандал зі співробітником Нацполіції Олександром Варченком. Блогеру Олександру Барабошку, причетному до цієї справи, обрали запобіжний захід – 2 місяці арешту до 29 січня з можливістю застави. 3 грудня за блогера внесли 3 мільнони гривень застави.