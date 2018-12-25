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      "За будь-яких обставин": у РФ гарантували постачання газу в ЄС незалежно від угоди з Україною

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      У РФ заявили, що постачатимуть газ в ЄС незалежно від угоди з Україною
      У РФ заявили, що постачатимуть газ в ЄС незалежно від угоди з Україною / Фото з відкритих джерел

      Росія забезпечить поставку газу за довгостроковими контрактами в Європу, навіть якщо Москві і Києву не вдасться досягти домовленостей щодо транзиту до кінця 2019 року.

      Про це повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак в інтерв’ю газеті "Коммерсант".

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      Новак зазначив, що на поставку російського газу не вплинуть жодні обставини.

      За будь-яких обставин ми гарантуємо поставку російського газу за підписаними „Газпромом“ довгостроковими контрактами. У цьому сенсі європейські споживачі будуть забезпечені необхідними обсягами,
      –сказав він.

      Російський міністр також заявив, що "конструктивному діалогу" з Украною нібито заважають розгляди "Газпрому" і "Нафтогазу" щодо поставок і транзиту російського газу.

      "Оскільки в результаті рішень Стокгольмського арбітражу був порушений баланс інтересів за двома контрактами, які були підписані „Газпромом“ і "Нафтогазом" у 2009 році, в суді вирішується питання про розірвання цих контрактів", – підкреслив Новак.

      Голова російського міністерства енергетики стверджує, “Газпром” готовий в якості однієї з опцій розглядати підписання мирової угоди, яке б задовольнило обидві компанії.

      Про складні стосунки "Нафтогазу" із "Газпромом"28 лютого 2018-ого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

      Та менше з тим – нинішній борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" складається із двох частин. Зокрема, за рішенням Стокгольмського арбітражу щодо купівлі-продажу та транзитного контракту 2,56 мільярда доларів та більше ніж 6 мільярдів доларів щодо антимонопольних претензій за рішенням вже українських судових інстанцій. В гривневому перерахунку сума складає понад 220 мільярдів.

      Міністерство юстиції заявило, що вже реалізувало перші боргові стягнення. Розпочали ж з українських активів. Всього таких активів знайшли на 100 мільйонів гривень. Це менше ніж 1% від заявленого антимонопольного боргу у 172 мільярди. Та в Мін'юсті говорять, що це не кінець, і продовжують шукати російські гроші у вітчизняному бізнесі.

      За рішенням Стокгольмського арбітражу від боргу у 2,5 мільярда доларів "Газпрому" відкараскатись не вдасться. Адже в 2009-му році, коли росіяни підписували контракт з Україною, Стокгольмський суд був зазначений як головний арбітр конфліктів та суперечок. Рішення цієї інстанції вступило в силу ще 28-го лютого 2018 року. Та до цього часу "Газпром" не сплатив Україні жодної копійки. А день прострочення платежу коштує півмільйона доларів пені.

      Тим часом, Росія будує "Північний потік-2" та "Турецький потік", щоб не постачати газ іншим країнам в обхід України.

      Теги: Новини Росії Новини України Газ Газпром Нафтогаз Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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