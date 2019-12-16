За будь-якого авторитаризму треба когось усувати, – Коліушко про підозрюваних у справі Шеремета
Ситуація із затриманням підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета є досить тривожною. Якщо не буде показано переконливих доказів вини цих людей, можна вважати, що чинна влада прагне авторитаризму. А за будь-якого авторитаризму треба когось усувати або нейтралізувати.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.
Важливо: Вбивство Шеремета: чи доведуть справу до кінця
За його словами, ті законопроєкти, які вносять, висловлювання Зеленського про парламент, які були ще починаючи з виборчої кампанії, – всі вони сіють зерна тривоги, що насправді ці люди думають чи принаймні обговорюють ситуацію з якимось авторитаризмом.
І от якщо з цієї точки зору подивитися на все це, то дуже вимальовується такий тривожний сигнал. Бо за будь-якого авторитаризму треба на когось опиратися і когось при цьому нейтралізувати, усувати. І от якщо не буде показно переконливих доказів вини цих людей, я думаю, що буде дуже важко спростовувати ці підозри,
– наголосив Коліушко.
Коротко про справу щодо вбивства журналіста Шеремета
- Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві від вибуху його автомобіля.
- За основною версією правоохоронців, Шеремета вбили для того, аби дестабілізувати ситуацію в Україні. Однак ця версія викликала чимало критики у суспільства, адже таке вбивство не схоже на дестабілізацію, окрім цього частина громадян не розуміє – навіщо підозрюваним (ветеранам та волонтерам) робити це.
- 12 грудня поліція затримала підозрюваних: Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка. 13 грудня Печерський райсуд Києва обрав усім трьом затриманим запобіжні заходи. Частина українського суспільсва обурилася, адже вважає, що названих доказів недостатньо (наприклад: зовняшня схожість, місце проживання недалеко від вибуху, телефонні розмови).
ВІдео: що відомо про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета
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