За декілька років Трамп отримав мільярдні кредити у Deutsche Bank

Німецький банк Deutsche Bank протягом декількох років надав Дональду Трампу кредитів на загальну суму понад 2 мільярда доларів. Зазначається, що це відбулося до того, як він був обраний президентом США.

Про це повідомила газета The New York Times внаслідок розмови з понад 20 діючими і колишніми представниками керівництва даного банку.

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У 2005 році Deutsche Bank видав Трампу кредит на понад 500 мільйонів доларів на хмарочос. Гарантія складала 40 мільйонів доларів, тобто в разі провалу проекту банк міг звернутися до суду, щоб домогтися недотримки від підприємця.

До 2008 року хмарочос побудували, проте Трамп через глобальну фінансову кризу мав труднощі під час продажу сотень квартир в у будинку. Юристи бізнесмена скористалися пунктом в договорі з банком і через суд зажадали від фінустанови компенсації збитку в розмірі 3 мільярдів доларів.

Натомість Deutsche Bank пред’явив мільярдерові зустрічний позов у сумі 40 мільйонів доларів.

Що відомо про Трампа? Окрім того, що він є президентом США, Трамп – власник однієї з найбільших будівельних компаній Сполучених штатів Америки. Він народився в заможній сім'ї власника будівельних компаній Фреда Трампа, після закінчення університету працював у батьковій компанії, пізніше розбудовував свою власну. З часом створив одну з найуспішніших будівельних компаній, звів будинки в престижних районах Нью-Йорка та інших американських міст. Також є власником транспортної компанії та низки казино у США.

Як співпрацював Трамп з Deutsche Bank? Трамп використовував кредити від німецького банку для фінансування хмарочосів та інших об'єктів високого класу. Deutsche Bank використовував проекти пана Трампа, щоб побудувати інвестиційно-банківський бізнес, збирав гонорари з активів, які він очолив, і використовував ім'я президента США, щоб заманити клієнтів.

Нагадаємо, що в кінці січня 2019 року представники Палати представників Конгресу США заявили, що ведуть консультації з Deutsche Bank щодо отримання від нього інформації про транзакції, що стосуються Трампа. За даними ЗМІ, політичні опоненти президента США розраховують знайти відомості про незаконні оборудки між банком і Trump Organization.