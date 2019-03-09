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      За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора

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      Боєць Андрій
      Боєць Андрій

      Невисокий, сіроокий, він говорить тихо й окремі слова проказує так повільно, наче вчитель у школі, коли хоче привернути увагу учнів.

      Ворог поводиться агресивно. Вони переважно стрілецьку зброю застосовують, гранатомети РПГ-22, РПГ-26, РПГ-7. Стрілецька: ДШК, "Утьос", гвинтівка ПТРД протитанкова. Вона великі дірки в будівлях залишає,
      – перераховує Андрій на псевдо "Джин".

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      Андрій воює у складі бригади "Холодний Яр" і нині боронить Авдіївську промку. Тут відстань до ворога вимірюється десятками метрів, тож загалом будь-яка зброя за таких умов ефективна і страшна. Однак останнім часом російські окупанти до кулеметів і гранатометів додали ще й міномети. Зокрема і калібру 120 мм, заборонених Мінськими домовленостями.

      А ще українські вояки чують, як найманці гріють танки, переміщують їх.

      Відстань невелика, десь півтора кілометри. Це не та відстань, якщо згідно з Мінськими домовленостями. Але ж чи працюють вони? Це питання,
      – говорить Андрій.

      Він воює з 2014 року. Пішов до військкомату і попросився на передову.

      Взагалі-то я дніпровський, але поїхав у Севастопіль, – говорить Джин, замість "о" вживаючи "і". – Прожив там сім років, у зв'язку з цими подіями швиденько повернувся додому і вже через одинадцять днів пішов служити.

      Допомогти Андрію та його бойовим товаришам здобути нашу спільну перемогу можна тут.

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Публікації Війна
      Джерело: 24 Канал
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