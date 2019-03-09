За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора
Невисокий, сіроокий, він говорить тихо й окремі слова проказує так повільно, наче вчитель у школі, коли хоче привернути увагу учнів.
Ворог поводиться агресивно. Вони переважно стрілецьку зброю застосовують, гранатомети РПГ-22, РПГ-26, РПГ-7. Стрілецька: ДШК, "Утьос", гвинтівка ПТРД протитанкова. Вона великі дірки в будівлях залишає,
– перераховує Андрій на псевдо "Джин".
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Андрій воює у складі бригади "Холодний Яр" і нині боронить Авдіївську промку. Тут відстань до ворога вимірюється десятками метрів, тож загалом будь-яка зброя за таких умов ефективна і страшна. Однак останнім часом російські окупанти до кулеметів і гранатометів додали ще й міномети. Зокрема і калібру 120 мм, заборонених Мінськими домовленостями.
А ще українські вояки чують, як найманці гріють танки, переміщують їх.
Відстань невелика, десь півтора кілометри. Це не та відстань, якщо згідно з Мінськими домовленостями. Але ж чи працюють вони? Це питання,
– говорить Андрій.
Він воює з 2014 року. Пішов до військкомату і попросився на передову.
Взагалі-то я дніпровський, але поїхав у Севастопіль, – говорить Джин, замість "о" вживаючи "і". – Прожив там сім років, у зв'язку з цими подіями швиденько повернувся додому і вже через одинадцять днів пішов служити.
Допомогти Андрію та його бойовим товаришам здобути нашу спільну перемогу можна тут.
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