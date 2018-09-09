За добу проросійські бойовики 10 разів били по позиціях ЗСУ з важкого озброєння

У неділю, 9 вересня, з 7 до 18 години проросійські бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомила прес-служба Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

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Зазначається, що противник вів прицільний вогонь по позиціях Збройних сил України з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також ворог застосував міномети калібру 82 міліметри, що заборонено Мінськими домовленостями.

Протягом дня наші позиції були обстріляні з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районах населених пунктів Кримське, Золоте, Південне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське. По оборонцях Кримського, крім того, вівся прицільний вогонь з озброєння бойової машини піхоти. А позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного окупанти обстріляли з мінометів,

– йдеться у повідомленні.

У штабі ООС повідомили, що втрат серед захисників не допущено, а ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 8 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, проте була цілком контрольованою. Проросійські бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, однак заборонене мінськими домовленостями озброєння ворог не застосовував.