За добу в Іспанії і Білорусі зафіксували майже однакову кількість хворих на COVID-19

Іспанія перебуває на другому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус. За добу там зафіксували 1536 нових випадків. У той же час в Білорусі, де Лукашенко відмовляється вводити карантин зареєстрували майже ту ж кількість – 1485 нових хворих.

Однак різкою відмінністю є кількість померлих за ту ж добу: в Іспанії – 399, у Білорусі – 4 осіб. Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Тим часом На тлі епідемії коронавірусу в Білорусі зібралися провести парад на 9 травня

За цією статистикою чітко видно, що Білорусь за кількістю хворих вже випереджає Україну. І це в той час, коли президент Олександр Лукашенко відмовляється закривати кордони та відправляти країну на карантин. Усього в Білорусі вже 51 пацієнт з коронавірусом помер, 514 осіб одужали.



Порівняльні дані захворюваності на коронавірус в Україні та Білорусі / Скриншот з Worldometers

До того ж, Білорусь готується до військового параду на 9 травня та не збирається його скасовувати.

Варто також зазначити, що за добу удвічі більше випадків, ніж в Іспанії, зафіксували у Росії. Там за 24 години виявили 4268 нових хворих. Росія входить до 10 країн із найбільшим поширенням COVID-19.



Країни з найбільшою кількістю хворих / Скриншот з Worldometers