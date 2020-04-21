09:34
21 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ НАФТА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ НАФТА

      За добу в Іспанії і Білорусі зафіксували майже однакову кількість хворих на COVID-19

      - Читать новость на русском
      В Іспанії і Білорусі за добу майже однакова кількість хворих. / GettyImages

      Іспанія перебуває на другому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус. За добу там зафіксували 1536 нових випадків. У той же час в Білорусі, де Лукашенко відмовляється вводити карантин зареєстрували майже ту ж кількість – 1485 нових хворих.

       Однак різкою відмінністю є кількість померлих за ту ж добу: в Іспанії – 399, у Білорусі – 4 осіб. Про це свідчать дані сайту Worldometers.

      Тим часом На тлі епідемії коронавірусу в Білорусі зібралися провести парад на 9 травня

      За цією статистикою чітко видно, що Білорусь за кількістю хворих вже випереджає Україну. І це в той час, коли президент Олександр Лукашенко відмовляється закривати кордони та відправляти країну на карантин. Усього в Білорусі вже 51 пацієнт з коронавірусом помер, 514 осіб одужали.


      Порівняльні дані захворюваності на коронавірус в Україні та Білорусі / Скриншот з Worldometers

      До того ж, Білорусь готується до військового параду на 9 травня та не збирається його скасовувати.

      Варто також зазначити, що за добу удвічі більше випадків, ніж в Іспанії, зафіксували у Росії. Там за 24 години виявили 4268 нових хворих. Росія входить до 10 країн із найбільшим поширенням COVID-19.


      Країни з найбільшою кількістю хворих / Скриншот з Worldometers

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Олександр Лукашенко Новини Білорусі
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 06:41 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
      Лікування 2788
      сьогодні , 05:05 Гороскоп на 21 квітня для всіх знаків зодіаку
      Гороскоп 2712
      сьогодні , 06:35 Про пік епідемії та продовження карантину: інтерв'ю з Віктором Ляшком
      Після всього 6477
      сьогодні , 08:46 Алкоголізм можуть провокувати певні рецептори мозку – американські вчені
      Здорове життя 735
      сьогодні , 04:58 На тлі епідемії коронавірусу в Білорусі зібралися провести парад на 9 травня
      Новини світу 2396
      сьогодні , 03:55 Несподіване рішення Кремля: з ексрегіонала з коронавірусом Новинського зняли санкції
      Новини України 3094
      сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 20 квітня: 7 областей не подали даних за добу, в РФ майже 50 тисяч хворих
      Новини України 11917
      сьогодні , 08:01 Головні новини 20 квітня: коли в Україні буде пік COVID-19, втрати на війні
      Новини України 7237
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 00:30 Коронавірус у Швеції: карантин запровадили, але працюють ресторани, садочки, школи та спортзали
      Андрій Шляхтін
      20 квітня , 22:00 Як припинити боятися майбутнього після коронавірусу
      Іван Примаченко