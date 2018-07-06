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За договірні матчі вже оголосили 11 підозр, – віце-президент ФФУ

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Назар Холодницький
Назар Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зазначає, що в справі про футбольну корупцію вже є 11 підозрюваних.

Перший віце-президент ФФУ розповів, що 5 з 11 підозр висунуті професійним футболістам.

"Більше 100 негласних слідчо-розшукових дій, більше 70 обшуків. Друга хвиля була буквально тиждень тому. Оголошено уже 11 підозр серед них – п’ятеро професійних футболістів, четверо топ-менеджерів футбольних клубів, двоє тренерів", – сказав Холодницький у коментарі Футбол News.

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Імена глава САП не озвучив, наголосивши, що це можна буде зробити після того, як провадження передадуть до суду.

"Прізвища можна озвучувати, коли вже складений обвинувальний акт. Тобто що швидше справа піде до суду, то швидше можна буде почути прізвище", - підсумував Назар Холодницький.

Нагадаємо, що 22 травня поліція опублікувала список клубів, які підозрюються у організації договірних матчів. При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що клубів є 35, однак на опублікованому відео було названо тільки 33 команди.

Теги: Новини спорту Скандал з договірними матчами в Україні
Джерело: 24 Канал
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