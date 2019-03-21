За два дні на берегах окупованої Євпаторії знайшли 16 мертвих дельфінів: жахливі кадри

У Євпаторії, що в окупованому Криму, масово гинуть дельфіни. За два дні (15 і 17 березня) співробітники Центру вивчення, порятунку і реабілітації морських ссавців "Безтурботне Море" всього на 10 кілометрах узбережжя знайшли 16 мертвих дельфінів.

Серед загиблих китоподібних – 14 азовок і 2 афаліни. Всі вони лежали на однаковій відстані від води, перебували на одній стадії розкладання, іноді особини перебували близько одне від одного.

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Найімовірніша причина смерті дельфінів – вони потрапили у сітки, якими ловили камбалу та осетрових. На тілах савців були численні характерні порізи, а деяким ссавцям сіткою відрізало хвоста та плавники.

Дослідники поділили китоподібних на дві групи – тих, що загинули раніше (2 азовки і 2 афаліни), і тих, що загинули пізніше (12 азовок). Але причина смерті у них одна й та ж.



Разом з дельфінами на берег винесло сітки і різне рибальське спорядження

Одночасно з ситуацією в Євпаторії, нам почали надходити повідомлення про виявлення загиблих китоподібних в Севастополі, і у всіх з виявлених дельфінів на тілах також є глибокі сліди сіток, або у них відрізані хвостові плавники, – зазначили у Центрі.

Нині там готуємо петицію до окупаційної влади Криму провести оперативні заходи, спрямовані на виявлення фактів браконьєрства і порушень законодавства у галузі рибальства в Азово-Чорноморському басейні.

Минулоріч дослідники зафіксували 170 випадків загибелі китоподібних лише за травень.