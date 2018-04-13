За два роки розслідування вбивства Павла Шеремета слідство так і не здобуло доказів
Майже за 2 роки розслідування вбивства журналіста Павла Шеремети слідству так і не вдалося сформувати доказову базу.
Про це заявив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко на брифінгу у п'ятницю, 13 квітня.
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Також він зазначив, що докази ще збираються, а закрити злочин заважають розкриті обставини.
Ми в складі оперативно-слідчої групи, в якій також прокуратура і Нацполіція, дійсно, беремо участь у розкритті злочину щодо підриву Шеремета. Зараз ми над цим працюємо, але нажаль я нічого вам нового по справі сказати не можу. Заважають обставини: у нас немає реальної доказової бази, яку ми досі здобуваємо,
– прокоментував Кононенко.
Хто такий Павло Шеремет? Павло Шеремет – це білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо та періодичних видань. Він працював керівником відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, на "Першому каналі", надалі — на Громадському телебаченні Росії. У 2012 році вів блог журналіста в інтернет-газеті "Українська правда".