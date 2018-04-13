За два роки розслідування вбивства Павла Шеремета слідство так і не здобуло доказів

Майже за 2 роки розслідування вбивства журналіста Павла Шеремети слідству так і не вдалося сформувати доказову базу.

Про це заявив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко на брифінгу у п'ятницю, 13 квітня.

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Також він зазначив, що докази ще збираються, а закрити злочин заважають розкриті обставини.

Ми в складі оперативно-слідчої групи, в якій також прокуратура і Нацполіція, дійсно, беремо участь у розкритті злочину щодо підриву Шеремета. Зараз ми над цим працюємо, але нажаль я нічого вам нового по справі сказати не можу. Заважають обставини: у нас немає реальної доказової бази, яку ми досі здобуваємо,

– прокоментував Кононенко.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув в центрі Києва влітку 2016. Його автівку підірвали вранці 20 липня на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Павло Шеремет працював журналістом на провідних телеканалах Білорусі. Він вів свою авторську програму "Діалоги" і на 24 Каналі. У цій справі вже винесено близько сотні судових рішень.

Хто такий Павло Шеремет? Павло Шеремет – це білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо та періодичних видань. Він працював керівником відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, на "Першому каналі", надалі — на Громадському телебаченні Росії. У 2012 році вів блог журналіста в інтернет-газеті "Українська правда".