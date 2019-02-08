13:01
8 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Криве дзеркало Путіна. Медвєдєв взявся за таблицю Мендєлєєва
      Вєсті Кремля
      21:59, 7 лютого
      Вєсті.UA: Що ж сказала Луценко. Цукерка для Януковича
      Вєсті.UA
      19:38, 7 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, 6 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      За фасадом патріотичних гасел Порошенко підігрує агресору та виконує його умови, – Тимошенко

      63 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / clutch.ua

      Патріотична риторика чинного президента є ганебною маніпуляцією.

      Про це заявила Юлія Тимошенко в ефірі програми "Право на владу", йдеться на сайті партії.

      "Розповідаючи всім, що він виступає проти Путіна, в реальності Петро Порошенко виконує умови Кремля. Він призначав Віктора Медведчука перемовником від України. Це було б можливо, якби вони були чужими людьми? Ніколи!", – наголосила лідер "Батьківщини".

      Голова партії звернула увагу на те, що Віктор Медведчук пропонує план створення "автономії" на Донбасі, фактично відтворюючи вимоги Кремля.

      "Це абсолютно неприпустимо. Це наша територія, це наша земля, так само, як і Крим, – це Україна", – заявила Юлія Тимошенко.

      До того ж, зазначила кандидат у президенти, владна коаліція просуває ту ж ідею, але в іншій обгортці.

      "Проголосовано закон про особливий статус Донецької та Луганської областей, за яким вони можуть призначати свої силові структури і розв’язувати питання незалежно від України. По суті, цим законом реально цю автономію затвердили", – обурилася вона, нагадавши, що "Батьківщина" не голосувала за цей документ.

      Як наголосила Юлія Тимошенко, "за спиною українців ведуться, по суті, переговори про капітуляцію і за рахунок України вони збирають врегулювати певним чином інтереси агресора".

      Вона нагадала, що Росія прагне "переформатувати" війну, яку вона розпочала проти України, видати агресію за громадянську війну, "де нібито українці один з одним воюють".

      Лідер "Батьківщини" назвала приниженням України те, що "нас саджають за стіл переговорів не з лідерами країн-гарантів нашої незалежності, а з ватажками так званих ЛНР та ДНР".

      Голова партії переконана, для встановлення миру на Донбасі Україна має повернутися до Будапештського меморандуму, який підписували лідери США, Великобританія, Німеччина, а також Франція та Китай. Саме ці країни давали нам гарантії цілісності та непорушності кордонів, коли наша держава відмовлялась від третього за потужністю ядерного потенціалу світу.

      "Будапештський меморандум – невід’ємна частина міжнародного права. Якщо його не виконуватимуть, це означатиме, що міжнародне право не працює. Один з пунктів меморандуму передбачає, якщо хтось порушує наші кордони, треба негайно сідати за стіл переговорів", – нагадала вона, додавши, що чинний президент не домігся початку таких переговорів, а навпаки, як міг, дискредитував цей документ.

      blog_ava
      Головні новини 7 лютого: депутати плідно попрацювали в Раді, знайдено заміну Супрун
      сьогодні
      6766
      Теги: Новини політики Петро Порошенко Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Віктор Медведчук
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ
      сьогодні , 12:00 Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ
      Дмитро Снєгирьов 1093
      Які будуть тарифи на комуналку: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 10:39 Які будуть тарифи на комуналку: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 1763
      "Крути 1918": сюжет і трейлер історичного фільму
      сьогодні , 09:40 "Крути 1918": сюжет і трейлер історичного фільму
      602
      Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      сьогодні , 08:41 Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      Блог Соцмережі 1078
      Курс на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      7 лютого , 22:00 Курс на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      Артем Овдієнко 610
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук