За годину дістатись у будь-яке місце на Землі, – генерал США вразив заявою про диво-технологію

У США є можливість створити технологію, що допоможе доправляти людину в будь-яке місце на планеті менше, ніж за годину. Щоправда, як така технологія може працювати поки не відомо.

Таку технологію транспортування можна створити вже сьогодні, навіть без розвитку напрацювань, які вже є. Про це заявив американський генерал-лейтенант у відставці Стівен Кваст, передає The Drive.

Це цікаво: В Італії через бомбу часів Другої світової довелося евакуювати багатотисячне місто

Технологія дозволить доставити будь-яку людину з будь-якої точки на Землі в будь-яке інше місце менш ніж за годину,

– зазначив Кваст.

Американський генерал-лейтенант стверджує, що Китай уже будує "військово-морський флот у космосі" в комплекті з космічними аналогами лінійних кораблів та есмінців, які "здатні маневрувати та вбивати, а ми (Сполучені Штати – 24 канал) – ні.