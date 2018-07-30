За хресною ходою українці не помітили новини, яка врятує життя мільйонам
У п'ятницю відбулася подія, яка пройшла майже не поміченою. А це, на мою думку, одне з найвидатніших досягнень нашого МОЗу та причетних.
Йдеться про зниження ціни на препарати для лікування гепатиту С для України.
Курс лікування коштуватиме 89 доларів! Для пересічних громадян це ніби не сильно важливо (от хресний хід в Києві, то да).
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Так, кожен, поки сам чи твої близькі не зіткнуться з цим захворюванням, то не сильно і переймається. Мало, хто знає, що це, в принципі, смертельне захворювання.
Так, помирають не сьогодні, не завтра і навіть не післязавтра. Але, якщо не лікувати, то це – цироз печінки і поступова смерть.
Раніше повноцінне лікування могли отримати не всі, навіть не більшість. Коштів на всіх не вистачало, а за свої гроші не кожен міг купити препарат.
А знаєте, скільки хворих на гепатит С в Україні? Сотні тисяч, а за деякими даними – близько мільйона.
Вдумайтесь в ці цифри. Мільйон врятованих життів, які вилікуються і не заразять інших. А це ще мільйони!
Та тільки за одне це нинішня команда МОЗ заслуговує на велику подяку.
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А знаєте, що мені "подобається "?
Почитайте коментарі до цієї новини:
- закуплять неефективні ліки;
- випробування препаратів на українцях;
- відмивають гроші на фуфломіцинах.
І так далі...
Люди, схаменіться, не будьте тими мухами, що з-за гім*а квітів не бачать.
Автор: Саша Баклан. Джерело: Site.ua
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