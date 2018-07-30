15:46
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
28°C 20°C
  • вівторок
    29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Блоги Блог Медіа
НЕГОДА В УКРАЇНІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Блог Медіа

За хресною ходою українці не помітили новини, яка врятує життя мільйонам

1283
Пігулки
Пігулки / ФармРада - Blogger

У п'ятницю відбулася подія, яка пройшла майже не поміченою. А це, на мою думку, одне з найвидатніших досягнень нашого МОЗу та причетних.

Йдеться про зниження ціни на препарати для лікування гепатиту С для України.

Курс лікування коштуватиме 89 доларів! Для пересічних громадян це ніби не сильно важливо (от хресний хід в Києві, то да).

Читайте також: Україна зможе вилікувати всіх зареєстрованих пацієнтів з гепатитом C

Так, кожен, поки сам чи твої близькі не зіткнуться з цим захворюванням, то не сильно і переймається. Мало, хто знає, що це, в принципі, смертельне захворювання.

Так, помирають не сьогодні, не завтра і навіть не післязавтра. Але, якщо не лікувати, то це – цироз печінки і поступова смерть.

Раніше повноцінне лікування могли отримати не всі, навіть не більшість. Коштів на всіх не вистачало, а за свої гроші не кожен міг купити препарат.

А знаєте, скільки хворих на гепатит С в Україні? Сотні тисяч, а за деякими даними – близько мільйона.

Вдумайтесь в ці цифри. Мільйон врятованих життів, які вилікуються і не заразять інших. А це ще мільйони!

Та тільки за одне це нинішня команда МОЗ заслуговує на велику подяку.

Читайте також: Гепатити А, В і С: симптоми, лікування, профілактика

А знаєте, що мені "подобається "?

Почитайте коментарі до цієї новини:

  • закуплять неефективні ліки;
  • випробування препаратів на українцях;
  • відмивають гроші на фуфломіцинах.

І так далі...

Люди, схаменіться, не будьте тими мухами, що з-за гім*а квітів не бачать.

Автор: Саша Баклан. Джерело: Site.ua

Читайте також: Супрун спростувала найпоширеніші міфи про гепатит

Автор: Блог Медіа
Теги: Новини України Новини політики Публікації Гроші Здоров'я Здорове життя Медицина Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун Інфекція Ліки
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
За хресною ходою українці не помітили новини, яка врятує життя мільйонам
сьогодні, 14:56 За хресною ходою українці не помітили новини, яка врятує життя мільйонам
Блог Медіа
Небезпеки стоматологічних кабінетів: як нічим не заразитися
сьогодні, 14:15 Небезпеки стоматологічних кабінетів: як нічим не заразитися
Яніна Ткачук
Шварценеґґер: зрадив дружині чи ні? Тест
сьогодні, 13:18 Шварценеґґер: зрадив дружині чи ні? Тест
595
5 колонна в лице Медведчука уверенно хочет вернуться к власти
сьогодні, 12:01 5 колонна в лице Медведчука уверенно хочет вернуться к власти
Семен Кабакаєв
Що треба знати про законопроект щодо зниження акциз на авто: три поширені міфи
сьогодні, 11:00 Що треба знати про законопроект щодо зниження акциз на авто: три поширені міфи
Тетяна Острікова
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук