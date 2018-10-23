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      За і проти: психолог про секс на першому побаченні

      1370 Читать новость на русском
      Чи варто погоджуватись на секс на першому побаченні
      Чи варто погоджуватись на секс на першому побаченні / go-dok.com

      Існує чимало дискусій навколо теми сексу на першому ж побаченні. Адже схвалення або несхвалення суспільством сексу на першому побаченні хвилює дівчат. Так, подібні сцени пропагують чимало фільмів. Але чи варто слідувати кінотенденціям?

      Про це розповіла психолог Наталія Подлєсна, передає ТСН.

      Часто жінки не проти сексу на першому-другому побаченні, бо "нема чого гайнувати час і швидше завоювати партнера". 

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      Одна з найпопулярніших теорій у психотерапії – теорія ігор стверджує, що секс на першому побаченні небажаний, якщо ви хочете більш тривалі відносини, ніж на одну ніч. Адже виважено оцінити потенційного партнера можна буде не швидше, як після 6-7 побачення.

      Та психолог зазначає, щоб зрозуміти, чи варто погодитись на секс під час першого побачення, варто усвідомити мотиви і цілі швидкого або відкладеного сексу і побачити їх у відображенні соціального схвалення.

      Секс на першому побаченні

      Бо насправді, погодитись чи ні – найчастіше у цьому ховається саме схвалення або несхвалення суспільством сексу на першому побаченні.

      Якщо ви схильні дуже легко сходитися з людьми, повністю довіряєте своїм раптово виниклим почуттям, у вас з'являється відчуття близькості і дивного взаєморозуміння з людиною на першому побаченні – "ласкаво просимо" у спільне ліжко,
      – додала психолог.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я LifeStyle Психологія Секс
      Джерело: 24 Канал
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