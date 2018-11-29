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      За ініціативи Мінкульту почалася перевірка Києво-Печерської лаври

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      Мінкульт почав інвентаризацію наявних церковних коштовностей і святинь у печерах Києво-Печерської лаври
      Мінкульт почав інвентаризацію наявних церковних коштовностей і святинь у печерах Києво-Печерської лаври / Соцмережі

      За ініціативи Міністерства культури створено спеціальну комісію, до складу якої увійшли як співробітники відомства, так і Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метою такого кроку є перевірка наявних церковних коштовностей і святинь, які було передано Києво-Печерській Лаврі, починаючи з 1988 року, коли монастир після закриття радянською владою відкрили знову.

      Про це Про це повідомляє Інформаційно–просвітницький відділ УПЦ МП.

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      Як підкреслюють у Церкві, ця перевірка відбувається вперше за 30-річну історію відродженої Києво-Печерської Лаври.

      "У перший день Різдвяного посту члени Комісії розпочали перевірку наявності мощей у Ближніх і Дальніх печерах Лаври. Робота Комісії відбувається під наглядом монахів, наглядачів печер і членів Духовного собору обителі. На прохання намісника обителі, митрополита Вишгородського та Чорнобильського Павла, огляд алтарних приміщень лаврських храмів здійснюють виключно чоловіки, оскільки жінкам забороняється перебувати церковному алтарі", – розповіли представники Московського патріархату.

      До слова, наприкінці листопада Мін’юст України скасував незаконну перереєстрацію споруд Почаївської лаври, адже передача цього комплексу в користування УПЦ МП відбулася із порушенням законодавства.

      Теги: УПЦ МП Новини Києва Релігія Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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