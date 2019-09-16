За ініціативи Зеленського створили Раду з питань свободи слова та захисту журналістів: склад

В Офісі Президента України за результатами зустрічі з журналістами створили тимчасову Громадську раду. Вона мала б напрацювати положення про постійну Громадську раду з питань свободи слова та захисту журналістів.

Склад Ради з питань свободи слова і захисту журналістів

До складу ради увійшли 15 людей: 6 представників медіа, 6 від громадських медійних організацій і 3 посадовців (від НСЖУ, Незалежної медіапрофспілки і Офісу Президента). Про це повідомив Укрінформ.

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Членами ради від медіаспільноти стали Наталія Гуменюк, Вадим Міський, Наташа Влащенко, Павло Єлізаров, Михайло Ткач, Данило Яневський. Утім, двоє останніх не були на зустрічі, тож можуть відмовитися.

Від громадських медійних організацій членами ради стали: Тетяна Лєбєдєва, Світлана Остапа, Діана Дуцик, Тарас Шевченко, Тетяна Попова, Олександр Бурмагін.

Від Офісу Президента до ради увійшов Максим Кречетов, від НСЖУ увійде Сергій Томіленко, а від медіапрофспілки Сергій Штурхецький.

Рада з питань свободи слова буде дорадчим органом при президентові, коли відповідний указ видасть глава держави.

Проблеми у ЗМІ, які потребують вирішення

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у своєму виступі на зустрічі окреслив "спектр проблем у медіа":

► Свобода слова.

► Доступ до інформації, простий та оперативний зворотний зв'язок журналістів із органами влади, пресслужбами.

► Маніпуляції та спотворення інформації.

► Цензура, вплив власників на контент.

► Прибутковість та неприбутковість.

► Престиж журналістської професії.

Престиж помітно впав за останні роки. Журналістській професії слід повернути повагу. Ситуацію і в медіа, і на ринку слід змінювати,

– наголосив Бородянський.

Представник інформаційного департаменту Офісу Президента Максим Кречетов припустив, що, можливо, настав час переосмислити значення термінів "свобода слова", "журналістська відповідальність" та "дотримання стандартів".

Можливо, Рада повинна напрацювати критерії, хто власне є журналістом. Чи потрібна своєрідна ліцензія на зайняття журналістикою, щось на кшталт національної прескарти? Як формувати єдині стандарти журналістики?

– зауважив Кречетов.

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