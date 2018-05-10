20:47
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

За кілька днів до офіційної презентації в мережі з'явилися характеристики нового Nokia X

574 Читать новость на русском
Характеристики нового Nokia X
Характеристики нового Nokia X / Фото з вільних джерел

Смартфон Nokia X офіційно презентують в Китаї 16 травня. Проте компанія HMD Global вже презентувала свою новинку на виставці в Пекіні, де продемонструвала всі свої смартфони.

На жаль, Nokia X, який представили на заході, був заблокований, і подробиці про специфікації були не доступні. Проте смартфон відправили в Китайське агентство електрозв'язку, і велика частина апаратного забезпечення була виявлена ​​в лістингу.

Читайте також: В мережі з'явилися живі фото ще не анонсованого Nokia X

Основні характеристики Nokia X

Швидше за все, середній смартфон буде оснащений 5,8-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю FHD + (2280 x 1080 пікселів) і матиме акумулятор на 3000 міліампер годин. В Nokia X вбудували 8-ядерний процесор із тактовою частотою 1,8 ГГц, в парі з 3 ГБ, 4 ГБ або 6 ГБ оперативної пам'яті.

Nokia X
Тизер нового смартфону Nokia X

Nokia X матиме два варіанти об’єму внутрішнього сховища – 32 та 64 Гбайти, також його можна буде розширити за допомогою microSD-карти до 128 Гбайт. Нарешті, Nokia X буде працювати під управлінням операційної системи Android 8.1.0.

Nokia X
Фото Nokia X на китайському ресурсі TENAA

Камера та дизайн Nokia X

16-мегапіксельна подвійна камера може не включати об'єктиви Zeiss, але вони можуть бути додані лише в міжнародну модель. Новинка буде доступна в трьох кольорових рішеннях: чорному, синьому та сріблясто-білому.

Читайте також: Стартував продаж нових смартфонів Nokia 8 Sirocco: огляд, характеристики, ціна

Ціна Nokia X

Ціна, як вважають користувачі, складе 287 доларів (близько 7 500 гривень) або 255 доларів (близько 6 700 гривень) в залежності від начинки.

Огляд Nokia X – дивіться відео

 

Теги: Китай Техно Смартфони Nokia
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 10 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 177
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 365
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
2007
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1203
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 477
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук