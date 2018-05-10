За кілька днів до офіційної презентації в мережі з'явилися характеристики нового Nokia X

Смартфон Nokia X офіційно презентують в Китаї 16 травня. Проте компанія HMD Global вже презентувала свою новинку на виставці в Пекіні, де продемонструвала всі свої смартфони.

На жаль, Nokia X, який представили на заході, був заблокований, і подробиці про специфікації були не доступні. Проте смартфон відправили в Китайське агентство електрозв'язку, і велика частина апаратного забезпечення була виявлена ​​в лістингу.

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Основні характеристики Nokia X

Швидше за все, середній смартфон буде оснащений 5,8-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю FHD + (2280 x 1080 пікселів) і матиме акумулятор на 3000 міліампер годин. В Nokia X вбудували 8-ядерний процесор із тактовою частотою 1,8 ГГц, в парі з 3 ГБ, 4 ГБ або 6 ГБ оперативної пам'яті.



Тизер нового смартфону Nokia X

Nokia X матиме два варіанти об’єму внутрішнього сховища – 32 та 64 Гбайти, також його можна буде розширити за допомогою microSD-карти до 128 Гбайт. Нарешті, Nokia X буде працювати під управлінням операційної системи Android 8.1.0.



Фото Nokia X на китайському ресурсі TENAA

Камера та дизайн Nokia X

16-мегапіксельна подвійна камера може не включати об'єктиви Zeiss, але вони можуть бути додані лише в міжнародну модель. Новинка буде доступна в трьох кольорових рішеннях: чорному, синьому та сріблясто-білому.

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Ціна Nokia X

Ціна, як вважають користувачі, складе 287 доларів (близько 7 500 гривень) або 255 доларів (близько 6 700 гривень) в залежності від начинки.

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