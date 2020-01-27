За колишнього начальника поліції Одеси Головіна внесли пів мільйона застави

Екскерівнику Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитру Головіну змінили запобіжний захід. Тепер він не перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, за нього внесли пів мільйонну заставу. Колишній правоохоронець є обвинуваченим у справі про розкрадання в особливо великих розмірах.

Головін перебував під домашнім арештом від липня 2019 року. Однак 17 січня Вищий антикорупційний суд змінив йому умови запобіжного заходу: за обвинуваченого дозволили сплатити заставу у розмірі 525,5 тисяч гривень. Про це інформує "Українська правда" з посиланням на захисника Головіна та самого підозрюваного.

Як це було: Суд обрав запобіжний захід Головіну: ексголову поліції Одещини відправили під домашній арешт

Заставу внесли на 5 день після рішення ВАКС. І Головін, і адвокат відмовився уточнити, хто саме вніс кошти. Колишній глава одеської поліції послався на ризик покарання за розголошення інформації, його адвокат – на таємницю слідства.

До слова, на рішення про зміну запобіжного заходу захист Головіна відповів апеляційною скаргою, однак через поважні причини її розгляд не міг відбутися у найближчі декілька днів. А ось за умови несплати застави, Головіна могли взяти під варту.

Наша апеляційна скарга на запобіжний захід не те, щоб не розглянута – навіть не призначена дата слухання. У таких випадках, з урахуванням того, що слідчий суддя ВАКС прямо прописав: у разі несплати застави – взяття під варту і утримання в слідчому ізоляторі, то це був єдиний вихід із ситуації, що склалася,

– пояснив захисник Головіна.

Чому справу Головіна розглядає ВАКС:



Які справи розглядає ВАКС/ інфографіка 24 каналу

Справа Головіна: у чому звинувачують колишнього шефа поліції Одещини

Головіна затримали детективи НАБУ 25 липня. Його та заступника Гейка підозрюють у розтраті майна та зловживанні владою, а саме у заволодінні в 2017 році великою партією контрафактної тютюнової продукції.

Цей тютюн був речовим доказом у справі, яку розслідувала поліція Одещини. За словами прокурорів, схема з розкрадання сигарет завдала Україні збитків на 13 мільйонів 464 тисяч 280 гривень.

Якщо провину Головіна доведуть, йому загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років без права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.

Про деталі справи та яку ролі у ній відігравав Головін – читайте на сайті 24 каналу.

Що відомо про Дмитра Головіна?Він почав працювати у системі внутрішніх справ у листопаді 1996 року. Відтоді він устиг побувати на посадах керівника карного блоку поліції Київської області та виконувача обов'язків начальника поліції Київщини. Крім того, Головін займав різні посади в поліції Одеського регіону.



9 вересня 2016 року Головін очолив Головне управління Нацполіції Одеської області, а 23 квітня 2019 року – подав у відставку.



Восени 2018 року журналісти-розслідувачі з проєкту "Слідство.Інфо" опублікували розслідування про статки родини Головіна. За їхніми даними, 86-річний дідусь з Луганщини дружини Головіна придбав елітні апартаменти на березі моря, вартістю майже три мільйони гривень, однак користується сам ексочільник поліції Одещини.