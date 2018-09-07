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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

За коньяком у Францію: Україна відмовиться від назви "коньяк"

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Коньяк
Коньяк / Wine Enthusiast Magazine

Виробники цього напою в Україні заявили, що готові відмовитися від вживання назви "коньяк", як це передбачено Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це повідомляє "Українська правда".

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Згідно з Угодою про асоціацію з ЄС, Україна повинна відмовитися від вживання назви "коньяк" до 2026 року. Річ у тім, що у Європейському Союзі право на використання цього найменування зарезервоване за Францією.

Ми, безумовно, готові виконати всі вимоги, які передбачені в рамках Угоди про асоціацію. Навіть попри те, що допускаємо, що для нас це загрожує можливим падінням прибутку. Розуміючи, що інтереси країни важливіші за інтереси бізнесу, ми будемо готові прийняти нову назву для коньяку, коли закінчиться термін перехідного періоду,
– заявив директор Одеського коньячного заводу Едуард Городецький.

Представники компаній, що виготовляють коньяк в Україні, повідомили, що вже розпочали роботу над створенням і введенням в обіг нової назви для цього алкогольного напою. У процесі також бере участь проект ЄС "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні".

Звідки походить "справжній" коньяк?Найменування "коньяк" походить від назви однойменного міста у Франції. У країні діє спеціальний закон, який обмежує територію, на якій виробники можуть називати свою продукцію коньяком, регіоном Шаранта.

В СРСР коньяком називали будь-який бренді, технологія виробництва якого була схожа на таку при виробництві справжнього коньяку. Відмова від вжитку найменування "коньяк" є одним із зобов'язань, яке взяла на себе Україна в рамках підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Теги: Новини України Алкоголь Алкогольний ринок Угода про асоціацію
Джерело: 24 Канал
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