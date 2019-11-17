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      За кордон з домашнім улюбленцем: які документи необхідні для поїздки

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      У Львові у комунальному підприємстві "Лев" виготовляють спеціальні сертифікати для виїзду тварин за кордон. Таку послугу надають лише кілька тижнів, але попит на неї вже є. Які документи необхідні хвостатим для поїздки – дізнавалися журналісти 24 каналу.

      Перш за все – собак чіпують. Маленький пристрій допомагає ідентифікувати тварину, навіть якщо вона загубить нашийник.

      Зверніть увагу! Реєстрація домашніх тварин: як не загубити улюбленців

      А вже тоді вакцинують від сказу та відправляють кров на аналіз до Києва. Усе для того, аби дізнатися чи є достатньо антитіл від цієї небезпечної недуги. Якщо все добре — зі столиці надійде спеціальний сертифікат. А далі все, як у людей. Паспорт в лапи — і можна летіти у відпустку.

      Маючи оцих чотири нюанси — паспорт міжнародного зразка, чіп, вакцинацію від сказу та сертифікат, можна перетинати кордон,
      – запевнив Андрій Пінчук, завідувач клініки ЛКП "Лев".

      Ціна на сертифікат в комунальному закладі трохи нижча, аніж в приватних установах. За словами заступниці міського голови Львова Ірини Маруняк, вартість послуги складає 3392 гривень.

      ЛКП
      ЛКП "Лев" надає широкий спектр послуг для домашніх улюбленців

      "Раніше треба було пройти багато інстанцій: піти в різні установи, зробити різні аналізи. Сьогодні ми можемо прийти сюди, зробити буквально одразу все", – прокоментувала Орися Терлецька, яка робить документи для свого песика.

      До слова, окрім оформлення документів для поїздки з чотирилапими за кордон, в ЛКП "Лев" ще й оперують та лікують. 

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      Автор: Софія Трощук
      Теги: Новини України Подорожі Новини Львова Світ тварин
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