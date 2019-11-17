За кордон з домашнім улюбленцем: які документи необхідні для поїздки

У Львові у комунальному підприємстві "Лев" виготовляють спеціальні сертифікати для виїзду тварин за кордон. Таку послугу надають лише кілька тижнів, але попит на неї вже є. Які документи необхідні хвостатим для поїздки – дізнавалися журналісти 24 каналу.

Перш за все – собак чіпують. Маленький пристрій допомагає ідентифікувати тварину, навіть якщо вона загубить нашийник.

Зверніть увагу! Реєстрація домашніх тварин: як не загубити улюбленців

А вже тоді вакцинують від сказу та відправляють кров на аналіз до Києва. Усе для того, аби дізнатися чи є достатньо антитіл від цієї небезпечної недуги. Якщо все добре — зі столиці надійде спеціальний сертифікат. А далі все, як у людей. Паспорт в лапи — і можна летіти у відпустку.

Маючи оцих чотири нюанси — паспорт міжнародного зразка, чіп, вакцинацію від сказу та сертифікат, можна перетинати кордон,

– запевнив Андрій Пінчук, завідувач клініки ЛКП "Лев".

Ціна на сертифікат в комунальному закладі трохи нижча, аніж в приватних установах. За словами заступниці міського голови Львова Ірини Маруняк, вартість послуги складає 3392 гривень.



ЛКП "Лев" надає широкий спектр послуг для домашніх улюбленців

"Раніше треба було пройти багато інстанцій: піти в різні установи, зробити різні аналізи. Сьогодні ми можемо прийти сюди, зробити буквально одразу все", – прокоментувала Орися Терлецька, яка робить документи для свого песика.

До слова, окрім оформлення документів для поїздки з чотирилапими за кордон, в ЛКП "Лев" ще й оперують та лікують.