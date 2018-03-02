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За кордоном роботодавець може не заплатити українцям і змусити працювати, як раба, – експерт

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Заробітчани
Заробітчани / kurs.if.ua

Працюючи нелегально за кордоном, українці не мають змоги захистити свої права.

Близько 2 млн громадян України працюють наразі за кордоном, з них 40% відсотків – у Польщі. Такою є остання статистика НБУ. Хоча українці полишають домівки у пошуках кращої долі, експерти констатують – трудова міграція несе ризики як для самого робітника, так і для економіки держави загалом.

Найпопулярнішою країною серед вітчизняних заробітчан є сусідня Польща. За оцінками тамтешнього Центробанку, в найближчі роки чисельність мігрантів з України становитиме до 300 тис. осіб на рік. З них 70% – так звані "сині комірці". Лідирують українці і в польських зведеннях щодо нелегальних працівників. Так, у лютому польська Прикордонна служба у Гданську виявила 134 таких особи, із них 126 – саме громадяни України. Фахівці зазначають – такі працівники ризикують найбільше.

"Роботодавець може їм не заплатити грошей, може забрати паспорт і змусити працювати як звичайного раба. Вони не можуть звернутися до офіційної влади, тому що вони нелегали. Ви повинні розуміти, що працюючи нелегально, ви випадаєте з легального соціуму і при настанні будь-якої інциденту, пов'язаного з травматизмом, ви опинитеся один на один проти цієї проблеми", – наголосив президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

У НБУ прогнозують, що трудова міграція залишатиметься високою ще 2-3 роки, а після цього піде на спад. Зокрема, і завдяки зниженню рівня безробіття в державі.

"Безумовно, вони як робітники мають інший статус, і в разі скорочення робочих місць, або інших проблем, їх можуть повернути до України. І потім – є конкуренція. І кожен з них потім буде під загрозою звільнення. Там дуже щільно заповнений ринок і наших фахівців там не чекають", – запевняє голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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