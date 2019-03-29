За корупцію розплачуються громадяни України, – Наливайченко

Про вибір українців, корупцію у владі, функції президента та дебати – у прямому ефірі 24 каналу розповів кандидат в Президенти України, лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

– Українці ще думають, шукають відповідь, хто не балачками буде займатися, а виконувати обіцянки. З моїх спострежень ще 80% людей йде на вибори та думає. Проте дуже відповідально ставляться до цих виборів. У всіх високі очікування.

– Тільки перед виборами громадяни починають взнавати про жахливу корупцію, жахливі розкрадання в армії, електроенергії, газ. Все це лягло на вартість тарифів. За цю корупцію розпачуються громадяни України.

– 31 березня стане останнім днем корупційної системи влади. Бажання знищити корупційну владу та звільнити кожного громадянина від цих ланцюгів – стало причинами піти у президенти. Моє балатування має мету – щоб кожна українська родина отримала президента, який їм буде служити.

– Це має бути остання виборча компанія, у якій стільки грошей використовується на брудної політичної агітації, безкінечних білбордів, нав’язливої реклами. Українці чекають, коли вже закінчиться зомбування.

– Прийшов час прийняти закон, який обмежить під час будь-яких виборів кошти, які можна витрачати на політичну рекламу. За законом встановити рівні умови. Також передбачити законом, щоб обов’язком кожного кандидата у президенти була участь в теледебатах.