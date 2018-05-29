За кожну куплену на "Книжковому Арсеналі" книгу висадять дерево в Карпатах

На "Книжковому Арсеналі" вперше підрахують, скільки книжок придбали відвідувачі, і за кожну з них у Карпатах висадять дерево.

На виході з "Мистецького Арсеналу" встановлять фотозону з живих рослин. У неї вмонтують спеціальний лічильник, де відображатиметься кількість куплених книг, повідомляє проект "Разом за природу" на своїй сторінці у Facebook.

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"Книжковий Арсенал"

Аби долучитися до акції, гості книжкового ярмарку мають натиснути кнопку лічильника стільки разів, скільки книг вони придбали.

Після цього учасник отримає сертифікат із зазначеною кількістю дерев, яку він допоміг висадити у Карпатах. Триватиме акція з 30 травня по 4 червня.