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За кожну куплену на "Книжковому Арсеналі" книгу висадять дерево в Карпатах

202 Читать новость на русском
Карпати
Карпати / Фото з відкритих джерел

На "Книжковому Арсеналі" вперше підрахують, скільки книжок придбали відвідувачі, і за кожну з них у Карпатах висадять дерево.

На виході з "Мистецького Арсеналу" встановлять фотозону з живих рослин. У неї вмонтують спеціальний лічильник, де відображатиметься кількість куплених книг, повідомляє проект "Разом за природу" на своїй сторінці у Facebook.

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"Книжковий Арсенал"

Аби долучитися до акції, гості книжкового ярмарку мають натиснути кнопку лічильника стільки разів, скільки книг вони придбали.

Після цього учасник отримає сертифікат із зазначеною кількістю дерев, яку він допоміг висадити у Карпатах. Триватиме акція з 30 травня по 4 червня.

Теги: LifeStyle Екологія Новини Києва Книги
Джерело: 24 Канал
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