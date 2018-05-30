За крок до космічного туризму: компанія Virgin успішно випробувала корабель VSS Unity

Суборбітальний космічний корабель VSS Unity класу SpaceShipTwo, закінчив свій другий випробувальний політ, злетівши над пустелею Мохаве в Каліфорнії.

Про це пише Space.com.

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Випробування космічного корабля VSS Unity проводилися з метою перевірки та регулювання роботи систем управління польотом корабля на швидкостях, що перевищують швидкість звуку.

Основна увага в сьогоднішньому польоті приділялася тому, щоб розширити наше розуміння надзвукових характеристик і характеристик системи управління космічним кораблем, які були ближче до кінцевої комерційної конфігурації. Це включало переміщення центру ваги назад за рахунок додавання пасажирських сидінь і відповідного обладнання,

– заявили представники Virgin Galactic.

Під час випробувань корабель відстикувався від носія WhiteKnightTwo. Потім тривав 31 секундний маневр де VSS Unity розвинув швидкість до 1,9 Маха за допомогою ракетного двигуна і набрав висоту 35 кілометрів.

Космоплан Virgin Galactic призначений для проведення суборбітальних туристичних польотів. Британський мільярдер Річард Бренсон, засновник компанії Virgin Galactic, запевняє, що людство перебуває буквально за крок від початку епохи приватного космічного туризму.

"Ми маємо на увазі місяці, а не роки – це вже зовсім близько. Нас чекають захоплюючі часи", – зазначив засновник Virgin Galactic.

Virgin Galactic раніше повідомляла про успішні випробування свого космічного корабля для суборбітальних польотів. Під час попереднього тестового польоту вдалося задіяти та перевірити роботу нової системи хвостового оперення. Вона використовувалася для аеродинамічного гальмування під час заходу корабля на посадку.

Дивіться відео: Перший тестовий політ VSS Unity

Наразі ціна квитка 250 тисяч доларів. Пасажири зможуть побувати в невагомості та побачити кривизну Землі під час свого субординального польоту.

Корабель VSS Unity також використовуватимуть для наукових експериментів.

В планах Virgin Galactic ще кілька запусків корабля VSS Unity. Очікується, що в одному з наступних випробувальних польотів корабель вийде в космос. Основна частина перевірок була проведена в процесі випробувального польоту, тому загальний час випробувальної програми скоротиться.

Virgin Galactic планує почати комерційні польоти VSS Unity в середині 2018 року, однак цей термін не остаточний.

Що відомо про Virgin Galactic?Компанія входить до складу Virgin Group і планує організовувати туристичні суборбітальні космічні польоти. Також компанія займається запуском невеликих штучних супутників. З 2007 року співпрацює з NASA. Назву для нового корабля Virgin Galactic, VSS Unity, засновник компанії Річард Бренсон запропонував обрати Стівену Гокінгу.