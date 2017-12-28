За лаштунками шоу Victoria's Secret: фотограф 20 років знімає спокусливих "ангелів"

55-річний австралійський фотограф Расселл Джеймс 20 років знімає усе, що відбувається за лаштунками показів бренду нижньої білизни Victoria's Secret.

Расселл фотографував понад 300 знаменитих "ангелів" бренду, зокрема, Жизель Бундхен, Наомі Кемпбелл, Беллу Хадід, Міранду Керр і Кендалл Дженнер, пише Daily Mail.

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Джеймс має свій стиль у зйомці бекстейджу, який він описував як "створення делікатної атмосфери для дівчат".

Фотограф видав книгу з його найяскравішими знімками – "Секрети бекстейджу: десять років за лаштунками модного шоу Victoria's Secret". Обкладинку прикрасила Міранда Керр.

"Обкладинка з Мірандою говорить сама за себе. Це секретний світ, куди ми раз на рік можемо ненадовго заглянути через вікно", – ділиться фотограф.

Фотограф Расселл Джеймс видав книгу

Дивіться відео про найдорожчі бра Victoria's Secret: