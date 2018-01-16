04:53
17 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ідеальний опонент Путіна. Секрет успіху Захарової
Вєсті Кремля
21:22, 16 січня
Вєсті. UA. Святий опоблоківець. Приховане покликання Киви
Вєсті.UA
19:16, 16 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика совкового розливу
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

За лічені години до смерті вокалістка The Cranberries залишила повідомлення

22:41, 16 січня 3929 Читать новость на русском
Смерть Долорес О'Рірдан: співачка записала повідомлення
Смерть Долорес О'Рірдан: співачка записала повідомлення / bunte.de

Рок зірка із популярного гурту The Cranberries Долорес О'Ріордан залишила перед смертю повідомлення для директора студії звукозапису.

Про це повідомляє видання People.

15 січня стало відомо про смерть 46-річної Долорес О'Ріордан – вокалістки ірландської рок-групи The Cranberries.

Читайте також: Померла Долорес О'Ріордан: найкращі пісні та кліпи гурту The Cranberries

Відомо, що на наступний день після смерті співачки гурт The Cranberries повинен був записувати нову версію популярної пісні Zombie. Відтак у неділю, 14 січня, Долорес О'Ріордан зателефонувала Дену Вейту – директору студії звукозапису Eleven Seven Music, з яким зірка упродовж тривалого часу співпрацювала.

Долорес лишила мені голосове повідомлення вчора після опівночі, казала, як їй сподобалася версія "Zombie" у виконанні "Bad Wolves". Вона була сповненою життя, жартувала, раділа, що наступного тижня побачиться зі мною та моєю дружиною... Звістка про її смерть руйнівна і я думаю про її колишнього чоловіка Доні, її дітях і її матері,
– розповів Ден Вейт.

Колектив The Cranberries зазначили, що все ж виконають намір Долорес О'Ріордан та перезапишуть хіт Zombie.

Нагадаємо, що речник британської поліції заявив, що тіло співачки знайшли у номері лондонського готелю. У Лондоні Долорес О'Ріордан перебувала на сесії звукозапису. Наразі правоохоронці не назвали причину смерті жінки, однак, за словами знайомих зірки, Долорес О'Ріордан страждала від депресії.

Теги: LifeStyle Музика Долорес О'Ріордан Втрати
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 16 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 16 січня: сутички під Радою, Одесу паралізували снігопади
16 січня, 22:01 Головні новини 16 січня: сутички під Радою, Одесу паралізували снігопади
685
Як не захворіти на кір: 7 важливих питань до інфекціоніста
16 січня, 21:56 Як не захворіти на кір: 7 важливих питань до інфекціоніста
Все про здоров'я 1087
Не військові на війні: добровольці, які воюють за Горлівку
16 січня, 20:01 Не військові на війні: добровольці, які воюють за Горлівку
Олексій Годзенко 1259
Водохреща близько: як підготувати організм до купання в ополонці за два дні
16 січня, 18:01 Водохреща близько: як підготувати організм до купання в ополонці за два дні
Анастасія Ковач-Петрушенко 2832
У
16 січня, 17:00 У "ДНР" стариків залишили без українських пенсій, а інших – без соцвиплат
Олексій Чибісов 2470
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук