За лічені години до смерті вокалістка The Cranberries залишила повідомлення
Рок зірка із популярного гурту The Cranberries Долорес О'Ріордан залишила перед смертю повідомлення для директора студії звукозапису.
Про це повідомляє видання People.
15 січня стало відомо про смерть 46-річної Долорес О'Ріордан – вокалістки ірландської рок-групи The Cranberries.
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Відомо, що на наступний день після смерті співачки гурт The Cranberries повинен був записувати нову версію популярної пісні Zombie. Відтак у неділю, 14 січня, Долорес О'Ріордан зателефонувала Дену Вейту – директору студії звукозапису Eleven Seven Music, з яким зірка упродовж тривалого часу співпрацювала.
Долорес лишила мені голосове повідомлення вчора після опівночі, казала, як їй сподобалася версія "Zombie" у виконанні "Bad Wolves". Вона була сповненою життя, жартувала, раділа, що наступного тижня побачиться зі мною та моєю дружиною... Звістка про її смерть руйнівна і я думаю про її колишнього чоловіка Доні, її дітях і її матері,
– розповів Ден Вейт.
Колектив The Cranberries зазначили, що все ж виконають намір Долорес О'Ріордан та перезапишуть хіт Zombie.
Нагадаємо, що речник британської поліції заявив, що тіло співачки знайшли у номері лондонського готелю. У Лондоні Долорес О'Ріордан перебувала на сесії звукозапису. Наразі правоохоронці не назвали причину смерті жінки, однак, за словами знайомих зірки, Долорес О'Ріордан страждала від депресії.