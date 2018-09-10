За межею реальності: що відчуває людина під дією марихуани

В українському контексті наркотики стали незмінним атрибутом криміналу, проституції, килимовою доріжкою до ВІЛу тощо. Принаймні, такі асоціативні ряди вибудовуються в свідомості більшості "порядних" громадян і громадянок.

Тема табуйована і обговоренню не підлягає, бо "неправильно все це". Хіба час від часу треба когось "наркоманом" або "наркоманкою" назвати, щоб слово не втрачало свого загрозливо-асоціального змісту.

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У цьому і проблема. Демонізація наркотиків не пояснює принцип їхньої дії, вплив на організм і свідомість. Навіть навпаки – посилює їхню привабливість в очах тих, хто про психотропні речовини нічого не знає, окрім самого слова "НАР-КО-ТИК!". Воно ж таке провокативне і заборонене! А ви пам’ятаєте про заборонені плоди, правда?

Відсутність мінімальних знань з теми з вульгарною легкістю дозволяє чіпляти на всіх, хто хоча б раз стикався з наркотиками, тавро "наркоман/наркоманка" (до речі, дискримінаційне тавро). Вимовляти це слово обов’язково треба з особливою відразою, тримаючи ще причепом на думці "тупі, нєблагополучниє і без мети в житті люди".

Мається на увазі, що після того самого разу людина автоматично стає наркозалежною. І це друга проблема. Бо "порядні" громадяни і громадянки не розрізняють поняття "наркозалежна людина" (а не "наркоман"/"наркоманка") і "людина, яка час від часу вживає наркотики". Перше – хвороба. Друге – вибір (і часом свідомий вибір). Це різні поняття.



Несправедливо людину, яка епізодично вживає наркотики і не має залежності, називати "наркоманом"/"наркоманкою"

Психіатр-нарколог та психотерапевт медичного лікувального центру "Ви-Та" Олег Ломов стверджує, що періодичне вживання наркотиків – це теж залежність.

Не можу погодитись, що люди, які періодично вживають наркотики, не є наркозалежними. Мова про залежність таки йде. Можливо, не безпосередньо наркозалежність, але залежність в цілому – так. Якщо було вживання марихуани, екстазі, LSD, псилоцибінових грибів, то вже по факту можна говорити про залежність. Навіть при одноразовому або періодичному вживанні зазначених наркотичних речовин відбуваються незворотні зміни у головному мозку, загалом центральної нервової системи,

– розповів лікар у коментарі 24 каналу.

За словами Олега Ломова, під час вживання наркотиків з людським організмом відбуваються такі зміни:

· У першу чергу, відбувається відмирання нервових клітин.

· Друге – зміни судинного "живлення" головного мозку.

· Третє – з’являється автоматична звичка від ейфорії, яку відчуваєш у стані зміненої свідомості. Так, люди, які вживали екстазі, LSD, гриби, марихуану, казали, що такої насолоди від життя, як під дією наркотиків, ніколи більше не відчували. Відповідно, потяг вже сформований після першого вживання.

"Я не буду розділяти поняття психологічної залежності та фізичної. Бо це все взаємопов’язано. Беззаперечно, що залежність, у першу чергу, формується на глибинному підсвідомому емоційному рівні. Тобто ми маємо чітко розуміти, що такі люди залежні, що б самі вони не стверджували. До слова, одна з п’яти ознак залежності – людина переконує, що вона не залежна. Та це лише вказує на некритичне ставлення до свого стану", – зазначив психіатр-нарколог Олег Ломов.



Вплив марихуани на організм людини

Наголосимо: матеріал не є пропагандою вживання наркотиків. Мета публікації, як би парадоксально це не звучало, – відповідальність. Якщо людина наважилась спробувати психотропну речовину, вона має знати, як наркотик може вплинути на її свідомість і організм, зважити ризики (наркотики – це не тільки ейфорія) і прийняти усвідомлене рішення, за яке буде нести відповідальність.

Будь-яка речовина, яка потрапила ззовні у наш організм, дає про себе знати. Завжди. Це як дитяча гра "Морський бій" – можна влучити одразу, можна й ні. Тобто навіть прийнявши наркотик один раз, можуть виникнути незворотні зміни головного мозку. І потрапить тоді людина у спеціалізований заклад, і лікуватиметься довго і нудно. А може й не потрапити. Наркотик вміє чекати. Відбувається вбудовування речовини в білок організму. І мікродозування можуть просто чекати свого часу. Омана наркотиків полягає в тому, що це видуманий добробут короткочасної дії, за яке завжди доводиться платити – фізично, психологічно, фінансово, соціально,

– наголошує лікар.

Згрубша, в інтерв’ю йдеться про досвід вживання наркотиків, щоб вам самим не довелось це робити. Також хотілося б скласти портрет людей, які час від часу вживають наркотики, але не є наркозалежними. Бо такий у колективній свідомості, здається, відсутній. Хіба портретна галерея "наркоманів" і "наркоманок" дуже барвиста.

Зазначимо, що, за неофіційними даними, станом на 2016 рік в нашій країні було від 600 тисяч до 1,2 мільйона епізодичних споживачів наркотиків.

Отже, чи можна вживати наркотики відповідально і як формується усвідомлення власного буття під дією різних речовин – читайте у циклі матеріалів 24 каналу про стани зміненої свідомості.

Герой першого інтерв’ю розповість про властивості марихуани.

Мозку, я кидаю тобі виклик!

Якийсь час я приймав амфетамін, пробував MDMA та LSD (зокрема, замінник 25LSD – 25I-NBOMe). Регулярно вживаю марихуану близько 5-6 років.

Літературою не користувався. Та й ніхто користуватися не буде. Якщо вам потрібен рецепт курчати табака, ви полізете в інтернет, а не кулінарну книгу. Проте я ознайомлювався з потенційною шкодою тих чи інших речовин.

Після травички вітаміни не потрібні. Єдиної серйозної шкоди, якої може завдати марихуана при тривалому використанні, – погіршення короткотривалої пам'яті, але і це компенсується стимуляцією деяких інших ділянок мозку, що відповідають за побудову нових нейронних зв'язків. Звичайно, є ще смоли, які осідають в легенях, але куріння 1 грама трави завдає менше шкоди, ніж 1 сигарета.



Тривале куріння марихуани може вплинути на короткотривалу пам'ять

До речі, псилоцибінові гриби, LSD і марихуана за 100-бальною шкалою шкоди, опублікованою МОЗ, розташовані нижче, ніж сигарети чи легкий алкоголь.

Після MDMA найкраще приймати комплекс вітамінів, приплавляючи їх доброю порцією шоколаду або чогось такого, що стимулює вироблення ендорфінів, серотоніну.

Після амфа (амфетамін – 24 канал) треба багато кальцію. Зокрема, буде непогано тиждень посидіти на сирній дієті. У мого знайомого на моїх очах розкришився зуб від амфа, але він використовував речовину не менше 4 днів на тиждень протягом семи місяців.

Правила

Травку я курю, загалом, вдома вечорами. По клубах не ходжу – не любитель. Якщо компанія вибирається на природу, то можна і на природі покурити, але не менше, ніж за години 4 до того, як сідати за кермо. З крові ж наркотики виходять довго (травичка 2-3 тижні, здається), але по факту – це не грає особливої ​​ролі. Від пляшки випитого пива організм очищається 3 місяці. Так що, 3 місяці за кермом не їздити?

На відміну від алкоголю, тебе не тягне покурити ще і ще. Від трави немає фізичної залежності.



Марихуана не викликає фізичної залежності

Взагалі, з травичкою все значно простіше. Вирішив ти покурити. Рідко куриш? Насипай собі мало, цікався, що за сорт куриш (різний ефект і зміст ТГК в суцвіттях канабісу різних сортів).

ТГК (тетрагідроканабінол) – головний психоактивний компонент, який міститься в листях та суцвітті марихуани.

У жодному разі не вживай алкоголь – не помреш, але блювати будеш довго. Розплануй час так, щоб якщо раптом сильно по голові вдарить, була можливість тихо посидіти, телевізор подивитися або ще якось пасивно час провести. Досвідчений курець? Найімовірніше, у тебе вже виробився "толер" – так споживачі називають звикання організму до ТГК. Ефект від куріння стає слабшим.

У стані війни із самим собою

Я досить нервова людина і у мене проблеми зі сном. Ви скажете, що можна піти до психотерапевта з таких питань? Так, можна. Я ходив на сеанси кілька місяців. Порадив би абсолютно кожній людині, але фахівець може вирішити лише частину проблем.

На жаль, друга частина дуже добре чіпляється за ваше тіло і не відпускає. Існують антидепресанти. Знаєте, є міф про травичку як про gateway drug, мовляв, з нього все починається? Насправді, ні. Люди, що вживають важкі наркотики у США, приблизно у 2/3 випадків стартували з антидепресантів (докладніше раджу подивитися відповідний епізод інформаційно-розважальної передачі "Адам руйнує все").

Відео: епізод передачі "Адам руйнує все" про наркотики

Так що залишається простий і не особливо шкідливий варіант – травичка. Покурив, розслабився, пішов читати книжку, готувати вечерю, просто по вулицях прогулятися. Це ще один міф, що від травички всіх пробиває на "хі-хі", або очі червоні, як у вампіра, поведінка абсолютно неадекватна. Так поводяться далеко не всі. Під травичкою я писав модулі в університеті (більш ніж успішно), виконував різну роботу, писав диплом і займався багатьма іншими речами (крім водіння – це небезпечно, тому що трохи падає реакція). Головне – хочу відчувати себе спокійно. Але це дуже індивідуально. Все ж частіше курять, щоб весело провести час.

О дивний новий світ

Ефект залежить від того, куриш ти сатіву або індіку (два основні різновиди). Друг, який курив травку єдиний раз в житті у США (і, здається, пив до цього), розповідав, що відчував себе у трьох вимірах одночасно.

Не дуже йому віриться, бо за 6 років я "накурював" неймовірне число людей – друзі, знайомі, знайомі знайомих. Найгірше, що було – людину починало нудити. Єдине можливе пояснення такого ефекту – на суцвіття канабісу покрапали лізергінової кислоти (основа LSD). В інших випадках – нічого не змінюється особливо. Ти розслаблений, іноді тобі весело, іноді нудно, іноді трохи тупиш, іноді хочеться їсти, іноді спати. Нічого особливого, якщо чесно.



Від канабісу може бути як весело, так і нудно

Тактильні відчуття від трави особливо змін не зазнають. Це скоріше про MDMA. Від нього кожен дотик – це вибух почуттів.

LSD – це багата візуалізація. Якось зі знайомим під "маркою" (шматочки паперу, просякнуті лізергіновою кислотою – LSD) проїжджали в маршрутці повз центр глухонімих. Перед ним стояли глухонімі і спілкувалися мовою жестів. Я звернув увагу на будівлю, і вона, немов стіна у Косому провулку з Гаррі Поттера, почала на моїх очах перебудовуватися: кімнати мінялися місцями, цегла, фрагменти даху тощо. Це не особливо страшно, бо під LSD ти майже завжди знаєш, де галюцинація, а де ні. А ось мій друг звернув увагу на глухонімих, і їхнє спілкування здалось йому схожим з тим, як у фільмах і серіалах маги використовують свої заклинання – ото у нього було лазерне шоу перед очима.

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Окремо скажу про музику. Воннегут говорив: "Доказ існування Бога – це музика". Я не знаю, чи дійсно друге ім'я долі – Бог, або ж будь-який промисел Бога – випадок. Але музика прекрасна, вона відчувається значно сильніше. Досить часто під наркотиками нічого, крім музики, і не потрібно – така вона прекрасна.

По інший бік власного життя

Під психотропами все так чи інакше підв'язується до твоєї підсвідомості. Назовні лізе багато того, що людина в собі пригнічує, чого боїться, про що думає, але не хоче собі зізнаватися. Через такі галюцинації я багато чого зрозумів про себе. Є окрема школа американської психотерапії, яка радить використовувати LSD для прискорення лікування психічних проблем. Зазвичай, для того, щоб докопатись до однієї проблеми, у фахівця йдуть тижні, якщо не місяці або роки. LSD справляється з цим за кілька годин.



Психотропні речовини "підв'язуються" до нашої підсвідомості

Під дією психотропних речовин мозок не може працювати інтенсивніше. Він завжди працює на максимальній потужності. Просто під наркотиками свідомості стають доступними інші ділянки мозку. Змінюється порядок мозкових процесів, змінюється світосприйняття, звідси і з'являється можливість поглянути на речі під іншим кутом.

Але наркотики не дають повного доступу до процесів підсвідомості. Якщо коли-небудь людина зможе розбиратися в них, ми еволюціонуємо. А поки, на жаль, ми досі виробляємо ядерну зброю.

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Щодо пригніченості від наркотиків, то про суїцид і депресію я думаю, коли дивлюся на Національні дружини й інші організації подібного штибу, рейтинги політиків, статистику п'яних за кермом, рівень освіти і культури населення, нетерпимість і ставлення до "інших" людей, ставлення населення до чесності, справедливості і бажання дотримуватися правила (етикету, пристойності, законів тощо), бабусь, які не платять за проїзд, але "качають права", і контролерів, які перевіряють кого завгодно, але тільки не безбілетників. А трава не завдає іншим людям шкоди, на відміну від усього вищеописаного. Ти покурив і займаєшся собі своїми справами.



Марихуана не викликає в людині агресії

Зазначу, що під травичкою люди не бачать особливих змін в моїй поведінці. Ні батько, ні мати, ні дівчина. Вони не завжди можуть відрізнити мою "накурену" поведінку від звичайної. Про амфетамін можна взагалі не говорити – ніяк він не впливає на координацію рухів. LSD, MDMA теж.

Наступного дня

Після травички – дуже спокійно і розслаблено. Після MDMA – сумно. Після LSD – та ніяк, абсолютно нормально. Сидиш собі думаєш про те, що бачив, осмислюєш новий досвід. Від амфа відчуваєш втому.

З пам’яттю все нормально. Можу пригадати всі свої вчинки, думки, галюцинації і слова. А от моєму другові геть відбиває пам'ять за останні кілька годин, але це рідкість.

Рефлексія

З травичкою я позбувся значної кількості фобій, став краще спати. На ранок відчуваю себе більш бадьорим. Став частіше помічати прекрасне навколо.

LSD – окреме питання. Небезпечна штука. Нічого страшнішого я в житті не відчував, але якби у мене була можливість повернутися в минуле, я б сказав сам собі: "Чувак, буде дуже-дуже страшно. Давай юзай". Складний досвід, після якого дивишся на світ зовсім інакше. Одного разу докопавшись до своєї підсвідомості, розумієш неймовірну кількість речей, про які раніше й уявлення не мав.

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З амфом зав'язав. Занадто нервовим стаєш, але іноді доводиться юзати, коли особливо великі обсяги роботи, сил і бажання немає, а робити треба.

На відносини з близькими людьми наркотики ніяк не вплинули. На організм? Не знаю, не відчуваю особливих погіршень/змін. А от на терпимість сильно вплинули. У Канаді, Уругваї і Грузії травичка повністю легалізована. У США, Чехії та Нідерландах – частково, але вже досить давно. Де "шкода" для суспільства? Де "катастрофічні" наслідки?



Марихуана завдає не більшої шкоди, ніж алкоголь

Трава – не більший наркотик, ніж шампанське. Так само, як і під алкоголем, людина може перетворитися на свиню. Але це більше говорить про людину, ніж про алкоголь/травичку. Як на мене, націоналізм – значно серйозніша проблема, ніж вживання легких наркотиків. Курці травички не ріжуть ромів, не підпалюють магазини і не б'ють людей заради якоїсь ідеї. Вони чілять. Розслабляються, весело проводять час і не заважають нікому жити.

Близько року або двох тому у країнах колишнього соціалістичного блоку проводилось соцопитування. Серед іншого, було питання: "Як ви ставитеся до травички?". Україна, Молдова, Білорусь, Росія та інші країни з низьким рівнем життя, освіти та економіки виявилися в топі нетерпимості. В України, здається, менше однієї п'ятої населення толерантні до планокурів. Там же було питання і про нетрадиційну орієнтацію. І знову – чим бідніша країна, тим вища нетерпимість. У Чехії значно вищий рівень життя, а рівень гомофобії і нетерпіння до курців марихуани становить близько 20% від усього населення країни, тобто на рівні меншості.

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Я не закликаю всіх і кожного вживати наркотики. Це досить небезпечно для вашого здоров'я і психіки. Але це далеко не так погано і небезпечно, як уявляє собі більшість. Я курю травку кожен день вже багато років, дуже люблю читати, легко вирішую загадки і логічні завдання, я непоганий син, начебто хороший хлопець для своєї дівчини, на роботі мене цінують. І таких, як я, в Україні десятки тисяч.

Свого часу ми з другом навіть розробили короткий екскурс в історію пострадянської культури споживання наркотиків. Люди палять у великих містах, в селах, в смт кожен день. І що, часто "укурені" збивають пішоходів? Часто хлопці під "марками" грабують будинки? Може хтось знає історії про розкрадання держбюджету або зґвалтування під впливом амфетаміну? Ні. Наркотики – темний ліс для людей. А темряви, як відомо, бояться. Хоч і невиправдано. Споживай розумно і не заважай іншим жити – приблизно так думають ті, хто вживає. Принаймні, у моєму оточенні.

Табу

Ніколи не став би юзати опіати, наркотики з фізичним звиканням, внутрішньовенні і ті, які можуть сильно підірвати здоров'я та завдати шкоди іншим людям.

Опіати – загальна назва на позначення наркотиків, які виробляють з опію. До них відносять природні алкалоїди опіуму, такі як морфін, кодеїн, тебаін, наркотин, і їхні напівсинтетичні похідні – героїн (диацетилморфин), дигідрокодеїн, дезоморфін. Опіати викликають сильну психологічну та фізичну залежність.

Відео нідерландської програми Drugslab про ефект від марихуани (присутні субтитри англійською та російською мовами)

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– книга Олександра Шульгіна "PiHKAL. Фенілетиламіни, які я знав і любив";

– книга Гантерга Томпсона "Страх та огида в Лас-Вегасі" (також є однойменна екранізація режисера Террі Гілліама);

– фільм "Щоденник баскетболіста" (1995 рік), режисер Скотт Кальверт.

* Ім’я та прізвище героя інтерв’ю не вказане з міркувань безпеки. Згідно з Кримінальним кодексом України покарання за вживання наркотиків не передбачене. Проте за статтею 309 ККУ особа несе відповідальність за виготовлення, придбання, зберігання, пересилання або перевезення наркотиків. Залежно від складу злочину, це загрожує від трьох років умовного позбавлення волі до восьми років за гратами. За іншими статтями Кримінального Кодексу також передбачені штрафи, виправні роботи та конфіскація майна.