За минулий рік туристи залишили у Львові 615 мільйонів євро
18:50, 13 січня 660 Читать новость на русском
У 2017 році місто Лева відвідали більш як 2,5 мільйонів мандрівників. Переважно це були українці, поляки та білоруси.
Найпопулярнішими серед туристів місцями визнали Оперний театр, Ратушу та Високий замок. Лише чверть з усіх шанувальників Львова приїжджали сюди самостійно. Решта - мандрували з сім'єю, друзями чи туристичною групою.
За підрахунками, в середньому люди проводять у столиці Галичини 4 дні, при цьому щодня витрачаючи близько 75 євро.
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Джерело: 24 Канал
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