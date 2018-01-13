За минулий рік туристи залишили у Львові 615 мільйонів євро

У 2017 році місто Лева відвідали більш як 2,5 мільйонів мандрівників. Переважно це були українці, поляки та білоруси.

Найпопулярнішими серед туристів місцями визнали Оперний театр, Ратушу та Високий замок. Лише чверть з усіх шанувальників Львова приїжджали сюди самостійно. Решта - мандрували з сім'єю, друзями чи туристичною групою. За підрахунками, в середньому люди проводять у столиці Галичини 4 дні, при цьому щодня витрачаючи близько 75 євро. Читайте також: Скільки Apple заробляє в секунду: вражаюча сума