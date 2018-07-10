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За минулий тиждень на кір в Україні захворіла 1021 людина, – МОЗ

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На кір в Україні захворіло на 9% більше людей, ніж попереднього тижня
На кір в Україні захворіло на 9% більше людей, ніж попереднього тижня / фото з відкритих джерел

У Міністерстві охорони здоров'я зафіксували зростання кількості хворих на кір в період з 2 по 8 липня. Медики зафіксували 1021 хвору людину з цим діагнозом, а це на 9% більше, ніж попереднього тижня.

Про це інформує прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

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На 27-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1021 людина – 416 дорослих і 605 дітей. Це на 9% більше, ніж минулого тижня,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього від початку року на кір в Україні захворіли 25 008 людей – 10 085 дорослих і 14 923 дитини.

Найбільше людей із цим недугом було зафіксовано на Львівщині – 4412 осіб. Також багато хворих було зафіксовано в Івано-Франківській, Одеській та Тернопільській областях.

У відомстві додають, що всього від початку року від ускладнень кору померло дванадцять людей: восьмеро дітей і четверо дорослих.

Що таке кір?Це небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків проти якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, знаходяться у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

Теги: Новини України Кір Інфекція Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 канал
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