За минулу добу на Донбасі позиції воїнів ЗСУ обстріляли 13 разів

За підсумками останньої доби противник при цьому сім разів застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Проросійські бойовики здійснили 40 артилерійських пострілів з калібру 122-мм і випустили 31 мінометну міну калібру 82-мм.

У штабі Операції Об'єднаних сил зауважили, що ворог також вів обстріл позицій українських захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Під час обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє отримали поранення. У Штабі ООС наголосили, що жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді українських військових. Воїни ЗСУ надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

За даними української розвідки, 8 квітня 7 бойовиків було знищено, 6 отримали поранення. З початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.