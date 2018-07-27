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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

За минулу добу ворог 32 рази відкривав вогонь по позиціях ООС: один оборонець загинув, – штаб

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За минулу добу сили ООС ліквідували двох окупантів, ще двоє отримали поранення
За минулу добу сили ООС ліквідували двох окупантів, ще двоє отримали поранення / podrobnosti

26 липня ситуація в районі проведення Операції об’єднаних сил залишалася контрольованою. Проте противник 32 рази відкривав вогонь по позиціях українських військ.

Про це у Facebook інформує штаб ООС.

Читайте також: Обстріл російських окупаційних сил на Донбасі може завдати непоправної шкоди екології, – ООС

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Гірського, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Південного, Новгородського, Пісків, Водяного, Лебединського, Гнутового, Чермалика, та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Гнутового застосовували протитанкові керовані ракети,
– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, бойовики російських окупаційних військ 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Гірського, Майорська, Мар'їнки та Широкиного.

За минулу добу у ході бойових дій один військовослужбовець ООС загинув та ще один отримав поранення.

За даними розвідки, минулої доби двоє окупантів загинуло, ще двоє отримали поранення.

 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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