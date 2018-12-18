За місце під ялинкою: в Одесі два Діди Морози побились просто на очах у дітей – відео 18+

У центрі Одеси двоє Дідів Морозів не поділили місце від ялинкою – влаштували бійку просто на очах у дітей. Одному із них не сподобалось, що інший фотографувався із перехожими нібито "не на своєму місці".

Про це повідомляє "Думская".

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Видання зазначає, що що старшого Діда Мороза звати Тимур. Поки він фотографувався з дівчинкою під ялинкою, підбіг молодший Дід Мороз на ім’я Мустафа і наказав "валити з його місця".

До всього, що під час перепалки у ситуацію втрутилась ще й снігуронька. За даними "Думскої", саме вона збирає платню з артистів нібито в інтересах когось із міського керівництва.



До слова, бійка супроводжувалася викриками перехожих та плачем дітей. Агресивних зимових дідів вдалось розборонити. Видання зазначає, що після бійки їхні костюми мало чим нагадували святкові.

Один із Дідів Морозів поскаржився на неадекватну поведінку колеги до департаменту муніципальної безпеки там обіцяли у всьому розібратись.



Відео бійки Дідів Морозів у Одесі: