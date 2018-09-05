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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

За місяць українські міжнародні резерви скоротилися на 2,9%

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Золотовалютні резерви
Золотовалютні резерви / Прямий

У серпні 2018 року міжнародні резерви України скоротилися на 2,9% і станом на 1 вересня склали в еквіваленті 17,232 млрд доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на НБУ.

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Як повідомляє центробанк, скорочення золотовалютних резервів обумовлено насамперед здійсненням платежів за державним боргом. На обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті було направлено 447,9 млн доларів, з яких 389,2 млн доларів становило обслуговування і погашення за державними цінними паперами. Ще 607,4 млн доларів уряд і НБУ перерахували Міжнародному валютному фонду.

Нагадаємо, міжнародні резерви України скоротилися і в липні. 

Теги: НБУ Гроші Золото
Джерело: 24 Канал
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