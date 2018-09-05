За місяць українські міжнародні резерви скоротилися на 2,9%
У серпні 2018 року міжнародні резерви України скоротилися на 2,9% і станом на 1 вересня склали в еквіваленті 17,232 млрд доларів.
Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на НБУ.
Читайте також: Яким буде курс долара в кінці 2018 року: прогноз НБУ
Як повідомляє центробанк, скорочення золотовалютних резервів обумовлено насамперед здійсненням платежів за державним боргом. На обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті було направлено 447,9 млн доларів, з яких 389,2 млн доларів становило обслуговування і погашення за державними цінними паперами. Ще 607,4 млн доларів уряд і НБУ перерахували Міжнародному валютному фонду.
Нагадаємо, міжнародні резерви України скоротилися і в липні.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
ТОП-8 способів заробити гроші в Інтернеті27 квітня 2016 , 14:24 1
Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"19 грудня 2016 , 10:01 7
Google придбав розробника технології розпізнавання облич26 липня 2011 , 11:39
Єгипет попросить гроші у МВФ19 листопада 2011 , 14:59
СБ попереджає27 квітня 2009 , 15:46
Звідки гроші?27 квітня 2009 , 20:35