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      За місяць в Україні 9 разів нападали на журналістів

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      На журналістів нападали 9 разів, найбільше серед постраждалих – жінки / kiev-company.in.ua

      У грудні в Україні було зафіксовано дев’ять нападів на журналістів. Найчастіше насильство застосовували в Києві – сім разів.

      Дані моніторингу НСЖУ Індекс фізичної безпеки журналістів України свідчать про те, що більшість постраждалих журналістів – це жінки, п’ять випадків.

      До теми: У світі вбили 49 журналістів у 2019 році: у яких регіонах найбільше смертей

      У Києві на журналістів нападали сім разів, а у Львові та області – 2.

      Найрезонансніші інциденти сталися із журналісткою й оператором Hromadske.ua Вікторією Рощиною і Олексієм Нікуліним, також із фоторесподентом "Радіо Свобода" Сергієм Нужненком під час мітингу під Верховною Радою.

      У результаті Сергій Нужненко отримав забій правої руки, численні синці, розбиті окуляри. Також у нього пошкоджена професійна камера. Вікторія Рощина і Олексій Нікулін були забризкані сльозогінним газом, який застосували в ході зіткнень між спецназівцями та мітингувальниками. У журналістки з рук вибили телефон, коли вона знімала протистояння. В сторону журналістів також летіли опори наметів, які протестувальники хотіли встановити біля будівлі Ради.

      сутички під Радою
      Сутички під Радою – постраждали журналісти / Фото: Facebook

      Нужненко в коментарі НСЖУ заявив, що написав заяву до Печерського райвідділу поліції за трьома статтями: перешкоджання журналістській діяльності, нанесення тілесних ушкоджень та пошкодження журналістської техніки.

      сутички під Радою журналісти і поліція
      Сутички під Радою – постраждали журналісти / Фото: РБК-Україна

      Скільки журналістів убили у різних країнах за 2019 рік:
      Латинська Америка – 18; 
      Азійсько-Тихоокеанський регіон – 12;
      Африка – 9; 
      Близький Схід і Арабський світ – 8;
      Європа – 2.

       
      Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
      сьогодні
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Новини Львова Журналісти
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