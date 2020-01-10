За місяць в Україні 9 разів нападали на журналістів

У грудні в Україні було зафіксовано дев’ять нападів на журналістів. Найчастіше насильство застосовували в Києві – сім разів.

Дані моніторингу НСЖУ Індекс фізичної безпеки журналістів України свідчать про те, що більшість постраждалих журналістів – це жінки, п’ять випадків.

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У Києві на журналістів нападали сім разів, а у Львові та області – 2.

Найрезонансніші інциденти сталися із журналісткою й оператором Hromadske.ua Вікторією Рощиною і Олексієм Нікуліним, також із фоторесподентом "Радіо Свобода" Сергієм Нужненком під час мітингу під Верховною Радою.

У результаті Сергій Нужненко отримав забій правої руки, численні синці, розбиті окуляри. Також у нього пошкоджена професійна камера. Вікторія Рощина і Олексій Нікулін були забризкані сльозогінним газом, який застосували в ході зіткнень між спецназівцями та мітингувальниками. У журналістки з рук вибили телефон, коли вона знімала протистояння. В сторону журналістів також летіли опори наметів, які протестувальники хотіли встановити біля будівлі Ради.



Сутички під Радою – постраждали журналісти / Фото: Facebook

Нужненко в коментарі НСЖУ заявив, що написав заяву до Печерського райвідділу поліції за трьома статтями: перешкоджання журналістській діяльності, нанесення тілесних ушкоджень та пошкодження журналістської техніки.



Сутички під Радою – постраждали журналісти / Фото: РБК-Україна

Скільки журналістів убили у різних країнах за 2019 рік:

Латинська Америка – 18;

Азійсько-Тихоокеанський регіон – 12;

Африка – 9;

Близький Схід і Арабський світ – 8;

Європа – 2.