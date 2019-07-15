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      За мотивами "Чорнобиля": як виглядає і скільки коштує оренда "радянської" квартири – фото

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      На популярному серед мандрівників сервісі оренди житла Airbnb можна винайняти незвичайну квартиру в центрі спального району Вільнюса, де відбувались зйомки найпопулярнішого на сьогодні серіалу "Чорнобиль".

      Після перегляду "Чорнобиля" пара з Вільнюса вирішила переоблаштувати свою квартиру у спальному районі литовської столиці і зберегти у ній типовий "радянський" інтер'єр, аби виставити помешкання на Airbnb.

      Частина зйомок популярного серіалу справді відбувалась у Вільнюсі. Для зображення міста Прип'ять під час вибуху на ЧАЕС, ідеально підійшов район Фабіенішкес у Литві, де досі збереглись переважно старі радянські багатоповерхівки.

      Дізнайтесь більше: Від Київського моря до спальних районів Вільнюса: де знімали серіал "Чорнобиль" від HBO

      Фанатам "Чорнобиля" пропонують отримати новий досвід і пожити у "справжній радянській квартирі". В описі житла на Airbnb вказано, що це "унікальна радянська квартира", натхненна серіалом від HBO (Unique Soviet Apartment inspired by HBO Chernobyl).

      Помешкання розраховане на 2 гостей. Тут є 1 спальня з єдиним ліжком, 1 ванна і об'єкт користується неабиякою популярністю серед тих, хто планує зупинитись у Вільнюсі.

      Інтер'єр "унікальної радянської квартири": дивіться фото:

       

       

      В інтер'єрі все до найменших деталей відтворено у дусі минулого: тут і радянські меблі, і посуд, і навіть побутова техніка з минулого століття.

      Радянська побутова техніка у квартирі досі в робочому стані

      Людям, в яких прокидається ностальгія за Союзом, в такій квартирі точно буде що згадати.

      Оренда цього радянського помешкання у Вільнюсі обійдеться приблизно у 68 доларів США за добу. За послуги сервісу Airbnb доведеться заплатити ще приблизно 9 доларів.

      радянська квартира Чорнобиль серіал Вільнюс оренда Airbnb
      Оренда "радянської" квартири обійдеться у 68 доларів на добу

      Дивіться також: Як виглядають квартири в Естонії, які продають за 50 євро

      Після виходу на екрани серіалу "Чорнобиль" у Прип'яті та зоні відчуження поблизу ЧАЕС спостерігається справжній туристичний бум.

      Читайте більше про серіал "Чорнобиль":
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      Теги: Чорнобиль серіал Оренда нерухомості Дизайн Ідеї для інтер'єру Новини нерухомості світу Фотоновини Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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