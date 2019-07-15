За мотивами "Чорнобиля": як виглядає і скільки коштує оренда "радянської" квартири – фото

На популярному серед мандрівників сервісі оренди житла Airbnb можна винайняти незвичайну квартиру в центрі спального району Вільнюса, де відбувались зйомки найпопулярнішого на сьогодні серіалу "Чорнобиль".

Після перегляду "Чорнобиля" пара з Вільнюса вирішила переоблаштувати свою квартиру у спальному районі литовської столиці і зберегти у ній типовий "радянський" інтер'єр, аби виставити помешкання на Airbnb.

Частина зйомок популярного серіалу справді відбувалась у Вільнюсі. Для зображення міста Прип'ять під час вибуху на ЧАЕС, ідеально підійшов район Фабіенішкес у Литві, де досі збереглись переважно старі радянські багатоповерхівки.

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Фанатам "Чорнобиля" пропонують отримати новий досвід і пожити у "справжній радянській квартирі". В описі житла на Airbnb вказано, що це "унікальна радянська квартира", натхненна серіалом від HBO (Unique Soviet Apartment inspired by HBO Chernobyl).

Помешкання розраховане на 2 гостей. Тут є 1 спальня з єдиним ліжком, 1 ванна і об'єкт користується неабиякою популярністю серед тих, хто планує зупинитись у Вільнюсі.

Інтер'єр "унікальної радянської квартири": дивіться фото:

В інтер'єрі все до найменших деталей відтворено у дусі минулого: тут і радянські меблі, і посуд, і навіть побутова техніка з минулого століття.

Радянська побутова техніка у квартирі досі в робочому стані

Людям, в яких прокидається ностальгія за Союзом, в такій квартирі точно буде що згадати.

Оренда цього радянського помешкання у Вільнюсі обійдеться приблизно у 68 доларів США за добу. За послуги сервісу Airbnb доведеться заплатити ще приблизно 9 доларів.



Оренда "радянської" квартири обійдеться у 68 доларів на добу

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Після виходу на екрани серіалу "Чорнобиль" у Прип'яті та зоні відчуження поблизу ЧАЕС спостерігається справжній туристичний бум.