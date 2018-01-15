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За мотивами "Гри престолів" знімуть нові серіали

15:44, сьогодні 228 Читать новость на русском
"Гра престолів" / Фото із соцмереж

Програмний директор каналу HBO Кейсі Блойс розповів, що сюжет "Гри престолів" допоможе створити 5 нових серіалів.

Про це повідомляє The Hollywood reporter.

Наразі не встановлені чіткі графіки зйомок та виходу нових серіалів, однак сценарії вже затверджені каналом HBO.

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"Я бачив деякі матеріали і це захоплює. У нас дійсно чудові сценаристи, які працюють над цими розробками", – прокоментував Кейсі Блойс.

За словами програмного директора каналу HBO, прихильникам "Гри престолів" не варто очікувати вихід серіалів на екрани в найближчий час, оскільки автори планують спершу оприлюднити всі серії популярної саги.

Жоден із них не пустять в ефір на HBO, бо має пройти принаймні рік після виходу останнього сезону ("Гри престолів", – ред.),
– зазначив Кейсі Блойс.

Зазначимо, що останній сезон популярного серіалу повинен вийти на телеекрани в 2019 році. Він складатиметься з 6 серій. Відтак 5 нових саг здивують шанувальників "Гри престолів" після 2020 року.

Теги: LifeStyle Гра престолів Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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