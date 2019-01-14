За "образу Путіна": у Росії тягнуть до суду ведучу програми "Орел і Решка" та журналіста

До суду Москви надійшов позов до телеведучої української програми "Орел і Решка. Перезавантаження" та до російського журналіста Юрію Дудя. Позивач вимагає стягнути з кожного по 50 мільйонів рублів.

Прес-секретар суду Юлія Котоміна розповіла RNS, що в позові вказані тільки прізвище та ініціали позивача – А.А. Бестаєв. Він вимагє спростувати відомості, поширені в інтерв'ю, яке Івлєєва давала Дудю ще в серпні 2018 року.

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Суд зареєстрував заяву у грудні і залишив її без руху.

Представник Івлєєвої повідомив, що позовну заяву вони ще не отримали.

Іміджборд "Двач" знайшов позивача, ним виявився Артур Бестаєв. У соцмережах чоловік висловлював своє обурення у зв’язку з "образою Путіна" і вимагав від Дудя видалити відеозапис інтерв'ю з Івлєєвою.



Позивач, який тягне до суду Івлєєву та Дудя

Щодо самих слів про Путіна, які могли обурити позивача, то вони звучать у самому кінці інтерв'ю. Так, Дудь поцікавився в Івлєєвої, що б вона запитала у президента Росії Володимира Путіна, якби опинилася перед ним.

"Ти не за*бався?", – сказала телеведуча.

Дивіться відеозапис інтерв’ю Івлєєвої Дудю: