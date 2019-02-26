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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Які махінації викрила журналістка, за якою стежать в Одесі

      Доброчесна країна 372 Читать новость на русском

      Одеська журналістка та блогерка Катерина Гуцол, яка відома під псевдонімом Маденс, заявила, що з січня 2019 року за нею почали стежити.

      Катерина Гуцол у своїх статтях викриває зловживання місцевої влади. Наприклад, про десятирічну доньку заступника начальника фінансової інспекції, на яку оформлена земля в елітному районі Одеси. Також про чоловіка депутатки міської ради, який отримав вісім приміщень з власності громади.

      Читайте також: Замах на Михайлика: одеський активіст заявив про те, що у нього забрали охоронців

      В Одесі небезпечно протидіяти корупції. Мер Геннадій Труханов підтримує Петра Порошенка. В обмін на це генпрокурор Юрій Луценко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не розслідує зловживання і злочини. Десяток гучних нападів на активістів, навіть замахів на вбивство, які сталися в останні роки в Одесі, залишилися безкарними.

      Що відомо про Геннадія Труханова: дивіться відео

      Зазвичай за людьми стежать з двох причин: визначити з ким контактує людина і обрати місце для нападу на неї. Одеські активісти, що пережили такі напади, до прикладу, Сергій Стерненко, Віталій Устименко, Олег Михайлик, можуть розповісти Катерині, як це, коли б'ють ножем чи стріляють у груди.

      маденс
      Журналістка Катерина Маденс 

      В цій ситуації ми не можемо сподіватися на Генпрокуратуру і МВС. Катерину може зберегти увага до її безпеки з боку міжнародних партнерів і українського суспільства.

      Я вже поінформували посольство США у Києві про цю ситуацію. І прошу вас за можливості поширити інформацію про небезпеку. Чим більше людей будуть готові захищати один одного, тим менше рішучості буде у корумпованих бандитів.

      Читайте також: Напади на активістів: як в Одесі зачищають борців із корупцією

      В цьому ідея мережі колективної безпеки "ЗахисТИ" – приходити на допомогу людям, які відстоюють суспільні інтереси до того, як з ними щось сталося.

      напади в одесі

      На кого нападали в Одесі: інфографіка

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      Автор: Єгор Соболєв
      Теги: Новини України Відеоблоги Новини Одеси Доброчесна країна Геннадій Труханов
      Джерело: 24 канал
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