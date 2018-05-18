За останні 30 років поп-музика стала сумнішою: дослідження

Вчені з Каліфорнійського університету дослідили, що впродовж останніх 30 років поп-музика стала значно сумнішою.

Дослідники проаналізували 500 тисяч пісень, які виходили у Великій Британії в період з 1985 по 2015 рік і згрупували їх відповідно до їх настрою, пише NME.

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Sam Smith

Один з авторів наукової роботи Наталія Комарова каже, що в піснях знизився рівень щастя і яскравості, а рівень смутку – навпаки, виріс. Також було виявлено, що популярні пісні стали більш танцювальними і адаптованими для вечірок.

"Не дивлячись на те, що текст пісень стає більш сумним, люди, схоже, не хочуть про це думати, а хочуть танцювати", – зазначає Комарова.

Дослідники також виявили, що всупереч появі великої кількості сумних пісень, ці композиції не стають більш популярними, ніж пісні зі щасливим змістом.

"Хоча з кожним роком виходить дедалі більше сумних пісень, публіка слухає радісні, щасливі пісні", – говорять автори дослідження.

Серед сумних пісень, які звучать останнім часом, в дослідженні перераховані треки "Stay With Me" Сема Сміта, "Whispers" музиканта Passenger і "Unmissable" гурту Gorgon City.

Дивіться відео кліпу Sam Smith на пісню "Stay With Me":

Як приклад щасливих пісень були приведені треки "Glory Days" Брюса Спрінгстіна і "Freedom" гурту Wham.

Дивіться відео кліпу Брюса Спрінгстіна на пісню "Glory Days":