За останні 7 років у Кременчуці було 4 аварії гелікоптерів
17:27, сьогодні 138 Читать новость на русском
Як підрахували місцеві журналісти, щонайменше три випадки було перед аварією, яка сталася напередодні.
Щоправда, це вперше, коли є жертви. Так, у червні 2010 року сталася аварія вертольота Кременчуцького льотного коледжу. АК-1-3 впав у Дніпро. Пілот та курсант самостійно випливли на берег.
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У червні 2013 року вертоліт тієї ж марки впав на болота. Тоді пілот і курсант травмувалися. Подібна ситуація була і у вересні 2015-го. Екіпаж отримав незначні ушкодження.
Нагадаємо, увечері 25 січня у Кременчуці Полтавської області зазанв катастрофи гелікоптер, який належить компанії "Українські вертольоти". Внаслідок інциденту загинули чотири члени екіпажу.
Джерело: 24 Канал
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