За останні 7 років у Кременчуці було 4 аварії гелікоптерів

Як підрахували місцеві журналісти, щонайменше три випадки було перед аварією, яка сталася напередодні.

Щоправда, це вперше, коли є жертви. Так, у червні 2010 року сталася аварія вертольота Кременчуцького льотного коледжу. АК-1-3 впав у Дніпро. Пілот та курсант самостійно випливли на берег.

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У червні 2013 року вертоліт тієї ж марки впав на болота. Тоді пілот і курсант травмувалися. Подібна ситуація була і у вересні 2015-го. Екіпаж отримав незначні ушкодження.

Нагадаємо, увечері 25 січня у Кременчуці Полтавської області зазанв катастрофи гелікоптер, який належить компанії "Українські вертольоти". Внаслідок інциденту загинули чотири члени екіпажу.