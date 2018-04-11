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За останні десять років майже 15 тисяч українців стали громадянами Польщі

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За останні десять років майже 15 тисяч українців стали громадянами Польщі
За останні десять років майже 15 тисяч українців стали громадянами Польщі / radiosvoboda.org

У період з 2008 по 2017 рік громадянство Польщі отримали 14 тисяч 902 українця.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації Польщі на запит видання "Укрінформ".

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Зазначається, що в 2008 році таких осіб було 579, і щороку це число збільшувалося. В період з 2015 року по 2017 рік щороку громадянами Польщі ставали понад 2 тисячі українців: у 2015 році — 2012 людей, у 2016 — 2096, 2017 — 2415 громадян.

На сьогодні документи на тимчасове (до трьох років) або постійне проживання в Польщі мають понад 150 тис. громадян України.

Теги: Новини України Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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