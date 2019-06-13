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      За останні кілька місяців АМКУ оштрафував порушників на більше ніж мільярд гривень, – ЗМІ

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      За останні кілька місяців АМКУ оштрафував порушників на більше ніж мільярд гривень
      За останні кілька місяців АМКУ оштрафував порушників на більше ніж мільярд гривень / Фото з відкритих джерел

      Більше мільярда гривень склала сума штрафів, виписаних антимонопольним комітетом України тільки за останні кілька місяців.

      Про це повідомив 112.ua у матеріалі "Батіг чи пряник: В чиїх інтересах діє Антимонопольний комітет в Україні". Так, у матеріалі зазначається, що нещодавно Антимонопольний комітет оштрафував найбільші автомобільні мережі заправок.

      "WOG, OKKO і SOCAR на загальну суму 77 млн грн за вчинення антиконкурентних узгоджених дій у 2017 році, коли ціни на бензин зросли на 17,4%, на дизельне паливо - на 20,7%. Комітет встановив відсутність об'єктивних причин для підвищення цін мережами, на частку яких припадала третина роздрібних продажів бензину А-95 і дизельного палива", - повідомляється в матеріалі.

      Крім того, в травні комітет оштрафував дві компанії, що входять до однієї з найбільших будівельних корпорацій "Укрбуд" на 150 млн грн. за змову на двох тендерах.

      "У квітні Антимонопольний комітет розкрив гучну аферу щодо постачальників харчування в армії. Комітет виявив учасників тендерів Міноборони, які синхронно відкликали дешеві пропозиції, в результаті чого переможцями були визнані компанії з більшою ціною. Деякі компанії мали загальну адресу і співробітників, використовували одні й ті ж засоби зв'язку і IP-адресу. В результаті їхніх дій у деяких випадках перемагали пропозиції, які займали більш ніж десяту позицію у рейтингу за вартістю. АМКУ оштрафував 22 компанії на 869,27 млн гривень за змову на тендерах", - вказує ЗМІ.

      При цьому, як правило, вдаються до допомоги судів всі учасники ринку, яким комітет призначає штрафи.

      "Наприклад, протягом багатьох місяців ми спостерігаємо за розвитком подій навколо компанії Shell, яку також оштрафував Антимонопольний комітет. Компанія не згодна з претензіями, ні зі штрафом, який їй приписали. Очевидно, що якщо бізнес не згоден з рішенням комітету, йому слід звертатися до суду", - сказала 112.ua виконавчий директор "Європейської Бізнес Асоціації" Ганна Дерев'янко, нарікаючи, що судова система в Україні далеко не завжди працює ефективно, повідомляється в матеріалі.

       
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      Теги: Новини України АМКУ Штрафи
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