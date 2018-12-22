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      За останній місяць кожен п'ятий українець страждав від депресії: дослідження

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      Кожен п'ятий українець страждає від депресії
      Кожен п'ятий українець страждає від депресії / politeka.net

      Понад 20% українців відчували депресивний стан протягом останнього місяця і лише близько 6% зверталися за професійною медичною допомогою.

      Про це повідомила на презентації результатів Всеукраїнського дослідження "Індекс Здоров’я. Україна — 2018" доцент університету "Києво-Могилянська академія" Тетяна Степурко, передає "Укрінформ".

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      "Від 19,6% до 22,6% українців відчували симптоми депресії протягом останнього місяця. Найбільшою ця частка була в Івано-Франківській та Чернівецькій областях; найменшою – у Волинській та Житомирській. Тільки 6,4% респондентів серед тих, хто мав хоча б один симптом депресії, зверталися до медичного працівника", – заявила Степурко.

      депресія
      Українці не звертаються по допомогу при депресії 

      Дослідження "Індекс здоров’я. Україна" організоване та проведене Міжнародним фондом "Відродження", дані зібрано Київським міжнародним інститутом соціології у червні-липні 2018 року, а також у попередні роки – 2016 та 2017. Звіт підготовлений дослідниками та викладачами Школи охорони здоров’я "Києво-Могилянської академії", а також фахівцями Київського Міжнародного Інституту Соціології.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Депресія Психологія
      Джерело: 24 Канал
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