Розрив між вартістю оренди державних сільгоспземель та паїв в Україні став ще більшим.

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру узагальнила дані про середню вартість оренди сільськогосподарської землі в минулому році. За оперативними даними територіальних органів Держгеокадастру, в середньому по Україні громадяни-власники паїв у минулому році отримали 1613 грн орендної плати за гектар. Це на 18% більше, ніж в 2017 році, коли середній розмір орендної плати за паї склав 1369 грн/га. Загальна площа приватних сільгоспземель, переданих в оренду за договорами, складає 16,9 млн гектарів. Про це йдеться на ойіційному сайті Держгеокадастру.

Найвища орендна плата за паї зафіксована у Черкаській (3524,7 грн/га), Полтавській (2970,1 грн/га) та Харківській (2494,7 грн/га) областях. Найдешевше користування землею обходилося у Запорізькій (878 грн/га), Херсонській (926,9 грн/га) та Закарпатській (930,6 грн/га) областях.

У частині державних земель середня вартість оренди значно зросла завдяки інтенсифікації проведення земельних аукціонів та зростанню їх ефективності. Середня орендна плата за передані на конкурентних засадах ділянки із земель сільськогосподарського призначення державної власності на 01.01.2019 склала 3 431 грн/га, тоді як станом на 01.01.2018 показник становив 2793,2 грн/га. Зростання за рік становить 23%. Найвища орендна плата зафіксована у Хмельницькій (7780,8 грн/га), Вінницькій (7136,9 грн/га) та Полтавській (6627,3 грн/га), а найнижча – у Херсонській (1402,3 грн/га), Волинській (1441,8 грн/га) та Донецькій (1637,8 грн/га) областях.

Таким чином, в середньому за останній рік державні землі здавалися в оренду в 2,13 разів дорожче, ніж приватні. У порівнянні з підсумками 2017 року розрив збільшилося: тоді було зафіксовано дворазову різницю між платою за державні та приватні землі.

"В частині оренди державних земель, завдяки формуванню висококонкурентного середовища та прозорості процесів, ми уже спостерігаємо класичний "ринок продавця". Завдяки запуску електронних торгів, які ще більше розширили коло учасників, і виходячи із їх перших результатів, ми очікуємо подальшого зростання середньоїорендної ставки, за якою держава передає в користування свій земельний банк", – відзначив в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк, додавши, що зростаюча різниця у вартості оренди може спонукати громадян-власників землі користуватись створеною інфраструктурою та реалізувати право оренди на свої ділянки через механізм аукціонів.





Він також підкреслив, що держава очікує принаймні співставної із Держгеокадастром ефективності у розпорядженні землями із боку ОТГ, яким в минулому році за ініціативою Кабінету Міністрів було передано у власність майже 1,5 млн га сільськогосподарських земель держвласності за межами населених пунктів.

Довідково



Станом на 01.01.2019 в Україні укладено 5 млн договорів оренди земельної частки (паю), із них із фермерськими господарствами – 0,78 млн договорів. Більшість договорів (2,3 млн) укладено терміном на 8-10 років.