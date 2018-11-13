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      За петицію про виділення бюджетних коштів на ЗПС у Дніпрі проголосували 25 тисяч жителів

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      Аеропорт Дніпра
      Аеропорт Дніпра / rbc.ua

      Президент повинен направити відповідну бюджетну ініціативу на розгляд уряду і парламенту.

      Електронна петиція жителів Дніпра та області до президента України Петра Порошенка з проханням про надання державного фінансування на реконструкцію злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту міста набрала на сайті глави держави необхідні 25 тисяч підписів. Про це свідчить інформація на сторінці петиції, пише "РБК-Україна".

      За 44 дні до закінчення строку, відведеного на збір підписів на президентському сайті, число підписантів петиції про надання державного фінансування на реконструкцію злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Дніпро" вже перевищило мінімально необхідну позначку в 25 тисяч.

      Це означає, що президент повинен направити відповідну бюджетну ініціативу на розгляд уряду і парламенту.

      Як відомо, виконання державою своєї частини зобов'язань з реконструкції ЗПС в Дніпрі означає автоматичне підключення до цього проекту приватного інвестора – групи DCH Олександра Ярославського. Він готовий інвестувати в будівництво сучасного аеровокзального комплексу міжнародного класу.

      Злітно-посадкова смуга міжнародного аеропорту "Дніпро", як об'єкт стратегічного військово-цивільного призначення, побудована у 50-60-х рр. минулого століття і потребує реконструкції.

      "Покриття (злітно-посадкової смуги) знаходиться в критичному стані і вичерпало свій експлуатаційний ресурс. Верхній шар льотного поля має значні пошкодження. Жителі та гості міста скаржаться на поганий сервіс, завищені ціни. Туристичні компанії складають маршрути для своїх клієнтів з місцем вильоту із Запоріжжя чи Києва. Однак, мешканцям Дніпра та області було б набагато зручніше літати з рідного міста", – йдеться в тексті петиції на сайті президента.

      "Аеропорт Дніпра є міжнародним, але його зовнішній вигляд і технічний стан не відповідає даному статусу й залишає бажати кращого. Просимо здійснити фінансування з державного бюджету на реконструкцію і модернізацію або будівництво нової злітно-посадкової смуги аеропорту міста Дніпро у розмірі 2,7 млрд грн", – йдеться в петиції, яка зібрала необхідну кількість голосів на президентському сайті.

      Автори петиції нагадують, що вже сьогодні є інвестор, який готовий фінансувати реконструкцію і розвиток міжнародного аеропорту Дніпра, провести роботи по модернізації аеровокзального комплексу.

      На зустрічі з дніпровськими журналістами Олександр Ярославський підкреслив, що немає ніяких юридичних перешкод для старту проекту, і що з його боку затримки з виділенням коштів не буде.

      "Якщо ви мене запитаєте, чи є гроші на аеровокзальний комплекс, вони є. Ось у мене є 70 млн, які я можу за графіком починати інвестувати", – сказав він.

      А стан ЗПС в Дніпрі Ярославський оцінив так: "Я думаю, що це останній сезон, коли цю смугу можна якось використовувати. Смугою її назвати неможливо, туди просто не будуть літати літаки. Мої пілоти відмовляються летіти, тому що це небезпечно".

      Автори петиції на сайті президента нагадують, що саме завдяки інвестиціям групи DCH Олександра Ярославського в розмірі понад 107 млн доларів Харків отримав сучасний новий аеропорт у рамках підготовки до футбольного єврочемпіонату-2012, і став справжньою візитною карткою міста, зустрічаючою важливих гостей міста – українських і зарубіжних політиків, спортсменів, зірок і бізнесменів.

      Згідно з повідомленнями керівництва харківського аеропорту скоро там планують прийняти мільйонного пасажира.

      Теги: Петро Порошенко Фінанси Новини Дніпра
      Джерело: 24 Канал
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