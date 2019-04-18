07:39
18 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Балерина Волочкова захистила Путіна. Дивний російський робот
      Вєсті Кремля
      22:59, 17 квітня
      Вєсті.UA: Порошенко та Зеленський розлютили Ляшка. Президент ступив на пекельну землю
      Вєсті.UA
      21:26, 17 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      За певних умов дебати між Зеленським і Порошенком сильно вплинуть на рейтинги, – соціолог

      593 Читать новость на русском
      19 квітня відбудуться дебати між Зеленським і Порошенком
      19 квітня відбудуться дебати між Зеленським і Порошенком / Фото з відкритих джерел

      За певних умов дебати між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком можуть суттєво вплинути на рейтинги кандидатів у президенти. Але на явку виборців дебати істотно не вплинуть.

      Про це 24 каналу розповів заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.

      Читайте також: Як відбуватимуться дебати між кандидатами у президенти: відповіді на поширені запитання

      Рейтинги залежать не від самого факту дебатів, а того, як виступлять Зеленський і Порошенко. Суттєво вплинути на рейтинги дебати можуть, якщо для одного з кандидатів вони будуть зовсім провальними. В іншому випадку якогось кардинального впливу на симпатії виборців не буде,
      – переконаний Михайло Міщенко.

      Які результати першого туру виборів президента України? Центральна виборча комісія завершила опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року, підрахувавши 100% голосів виборців. Лідирує Володимир Зеленський із показником 30,24%. В Петра Порошенка – 15,95%. Явка склала 62,72% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.

      За його словами, якщо один із кандидатів уже зовсім невдало виступатиме, не зможе логічно аргументувати свою позицію, то це подіє на всіх виборців. У тих, хто підтримує опонуючого кандидата, це посилить їхню позицію щодо свого вибору. Також вплине і на тих, хто сумнівається. І на електорат кандидата, чий виступ був провальним. Адже серед них теж різні категорії – є ті, хто точно впевнений, що за нього голосуватиме, але є й такі, що сумніваються. Хоча, наголошує Міщенко, не варто очікувати, що виборці одного кандидата перейдуть до іншого. Проте деякі можуть взагалі не піти на вибори.

      Читайте також: Як результати виборів вплинуть на хід реформ в Україні

      Водночас Міщенко зауважив, що на явці дебати Зеленського і Порошенка не позначаться. Ті, хто не цікавиться виборами, пасивні люди, вони не дивляться і дебати. Найчастіше, говорить соціолог, у другому турі явка нижча, ніж у першому. В тих, чий кандидат не пройшов до другого туру, часто нема бажання голосувати за іншого.

      Що відомо про дебати Зеленського і Порошенка? 16 квітня речник виборчого штабу чинного глави держави Олег Медведєв повідомив, що команди кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК "Олімпійським" щодо проведення дебатів. Зустріч Зеленського і Порошенка відбудеться 19 квітня о 19.00. Водночас речник команди Порошенка так і не сказав, на скільки часу стадіон орендували, але, за його словами, часу має вистачити. В штабі Зеленського підтвердили підписання тристоронньої угоди зі штабом Порошенка і НСК "Олімпійський".

      президентські вибори 2019

      blog_ava
      Коломойський планує повернутися в Україну
      сьогодні
      1113
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Порошенко і Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Рождение Чебурнета
      сьогодні , 00:00 Рождение Чебурнета
      Іван Яковина 450
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      17 квітня , 19:13 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 30870
      Тенденції 2019 року в облаштуванні саду
      17 квітня , 09:00 Тенденції 2019 року в облаштуванні саду
      802
      Українці платитимуть за комуналку по-новому: домоправителі, абонплата та пеня
      17 квітня , 19:00 Українці платитимуть за комуналку по-новому: домоправителі, абонплата та пеня
      Яніна Ткачук 4306
      Закон про вибори президента: що потрібно знати про другий тур
      17 квітня , 18:02 Закон про вибори президента: що потрібно знати про другий тур
      Євгенія Мазур 5178
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук