За певних умов дебати між Зеленським і Порошенком сильно вплинуть на рейтинги, – соціолог

За певних умов дебати між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком можуть суттєво вплинути на рейтинги кандидатів у президенти. Але на явку виборців дебати істотно не вплинуть.

Про це 24 каналу розповів заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.

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Рейтинги залежать не від самого факту дебатів, а того, як виступлять Зеленський і Порошенко. Суттєво вплинути на рейтинги дебати можуть, якщо для одного з кандидатів вони будуть зовсім провальними. В іншому випадку якогось кардинального впливу на симпатії виборців не буде,

– переконаний Михайло Міщенко.

Які результати першого туру виборів президента України? Центральна виборча комісія завершила опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року, підрахувавши 100% голосів виборців. Лідирує Володимир Зеленський із показником 30,24%. В Петра Порошенка – 15,95%. Явка склала 62,72% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.

За його словами, якщо один із кандидатів уже зовсім невдало виступатиме, не зможе логічно аргументувати свою позицію, то це подіє на всіх виборців. У тих, хто підтримує опонуючого кандидата, це посилить їхню позицію щодо свого вибору. Також вплине і на тих, хто сумнівається. І на електорат кандидата, чий виступ був провальним. Адже серед них теж різні категорії – є ті, хто точно впевнений, що за нього голосуватиме, але є й такі, що сумніваються. Хоча, наголошує Міщенко, не варто очікувати, що виборці одного кандидата перейдуть до іншого. Проте деякі можуть взагалі не піти на вибори.

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Водночас Міщенко зауважив, що на явці дебати Зеленського і Порошенка не позначаться. Ті, хто не цікавиться виборами, пасивні люди, вони не дивляться і дебати. Найчастіше, говорить соціолог, у другому турі явка нижча, ніж у першому. В тих, чий кандидат не пройшов до другого туру, часто нема бажання голосувати за іншого.

Що відомо про дебати Зеленського і Порошенка? 16 квітня речник виборчого штабу чинного глави держави Олег Медведєв повідомив, що команди кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК "Олімпійським" щодо проведення дебатів. Зустріч Зеленського і Порошенка відбудеться 19 квітня о 19.00. Водночас речник команди Порошенка так і не сказав, на скільки часу стадіон орендували, але, за його словами, часу має вистачити. В штабі Зеленського підтвердили підписання тристоронньої угоди зі штабом Порошенка і НСК "Олімпійський".