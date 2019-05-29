За пікетами Ратуші стоїть банальний криміналітет і місцеві бариги, – Садовий

Сьогодні псевдоактивісти штурмом захопили Львівську міську раду.

І попри те, що на місці працює слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини, жодних конкретних дій не зроблено.

"Якщо бандитів не зупиняти, вони нагліють. Я звертався до керівника поліції області Валерія Середи після нападу на працівників мерії, коли їм в обличчя лили фарбу. Я попереджав головного правоохоронця області, що за анонсованими пікетами Ратуші стоїть банальний криміналітет і місцеві бариги, які хочуть грабувати місто", – написав на свої сторінці у Facebook мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

Проте, за його словами, реакції не було жодної. Сьогоднішні події – це наслідок ігнорування очевидних фактів.

Також Садовий зазначив, що сьогодні в Києві спілкувався з керівником МВС Арсеном Аваковим та керівництвом поліції. Вони поінформовані, що відбувається в місті, і мер Львова очікує конкретних дій.

Якщо і після цього реакції не буде, зроблю висновок, що поліції в області нема і справа захисту міста від бандитів – це виключно наша внутрішня справа. Ми справимось, як зробили це у 2014, коли Львів після "ночі гніву" протягом двох тижнів обороняли виключно добровольці,

– додав Андрій Садовий.

Пізніше Садовий звернувся до кількох львів’ян та середовища Українського католицького університету. Зокрема, до проректора Українського католицького університету Мирослава Мариновича, співзасновника і члена ради директорів компанії SoftServe Тараса Кицмея, українського політика та один із авторів Конституції 1996 року Михайла Косіва та львівського підприємеця Ярослава Рущишина.

Я дуже сподіваюсь, що і в цій абсолютно дикій ситуації, яка зараз відбувається у Львові (обливання фарбою людей, побиття і напади з ножами на працівників Ратуші) і за якою стоять представники партії БПП у Львові, ви також не змовчите,

– написав він.