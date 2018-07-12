За півтора року Трамп завдав більшої шкоди НАТО, ніж СРСР і Росія за 70, – екс-посол США в РФ

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол розкритикував президента Дональда Трампа за його образливі висловлювання на адресу союзників Вашингтона із НАТО під час щорічного саміту Північноатлантичного альянсу у Брюсселі 11-12 липня.

За твердженням екс-дипломата, "Трамп завдав більшої шкоди НАТО за 18 місяців, ніж керівники СРСР і Росії за 7 десятиліть".

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Про це Макфол написав у своєму Twitter-акаунті.

Trump has done more damage to NATO in 18 months than Soviet & Russian leaders achieved in 7 decades. Why ? — Michael McFaul (@McFaul) 11 липня 2018 р.

Нагадаємо, 11 липня на саміті НАТО у Брюсселі глава Білого дому атакував канцлера Ангелу Меркель звинуваченнями у "цілковитій залежності Німеччини від Росії" в енергетичному плані.



Окрім того, Трамп звинуватив союзників з Альянсу в тому, що вони не витрачали достатньо коштів на власну оборону, вимагаючи подвоїти оборонні асигнування країн-членів НАТО до 4% від їхніх ВВП.