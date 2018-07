За півтора року Трамп завдав більшої шкоди НАТО, ніж СРСР і Росія за 70, – екс-посол США в РФ

За твердженням екс-дипломата, "Трамп завдав більшої шкоди НАТО за 18 місяців, ніж керівники СРСР і Росії за 7 десятиліть".

Про це Макфол написав у своєму Twitter-акаунті.

Trump has done more damage to NATO in 18 months than Soviet & Russian leaders achieved in 7 decades. Why ?