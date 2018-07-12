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За півтора року Трамп завдав більшої шкоди НАТО, ніж СРСР і Росія за 70, – екс-посол США в РФ

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Майкл Макфол
Майкл Макфол / Фото з відкритих мереж

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол розкритикував президента Дональда Трампа за його образливі висловлювання на адресу союзників Вашингтона із НАТО під час щорічного саміту Північноатлантичного альянсу у Брюсселі 11-12 липня.

За твердженням екс-дипломата, "Трамп завдав більшої шкоди НАТО за 18 місяців, ніж керівники СРСР і Росії за 7 десятиліть".

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Про це Макфол написав у своєму Twitter-акаунті.

Нагадаємо, 11 липня на саміті НАТО у Брюсселі глава Білого дому атакував канцлера Ангелу Меркель звинуваченнями у "цілковитій залежності Німеччини від Росії" в енергетичному плані.

Окрім того, Трамп звинуватив союзників з Альянсу в тому, що вони не витрачали достатньо коштів на власну оборону, вимагаючи подвоїти оборонні асигнування країн-членів НАТО до 4% від їхніх ВВП.

Теги: Дональд Трамп Новини політики НАТО Новини Росії СРСР Новини США
Джерело: 24 Канал
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