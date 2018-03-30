За посаду не тримаюсь, а заяву на звільнення написав у перший день на посаді, – Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вперше прокоментував подання генпрокурора Юрія Луценка на його звільнення.

Про це він заявив під час екстреного брифінгу у САП у п'ятницю, 30 березня.

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Холодницький запевнив, що за посаду голови САП він не тримається, а заяву на звільнення він написав ще у перший день після призначення на цю посаду.

Жодним чином за неї ніколи не тримався і як приклад взяв з собою – в мене в сейфі лежала і лежить досі заява на звільнення, яка була написана 2 грудня 2015 року у перший день роботи на цій посаді, без імені генерального прокурора і без дати. Це є своєрідний стимул для не триматись за крісло,

– сказав керівник САП журналістам.

Холодницький заявив, що поки не бачив дисциплінарні скарги на нього генпрокурора та директора НАБУ, тому поки коментувати цю інформацію не може.

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30 березня генеральний прокурор Юрій Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за розглядом питання щодо зняття Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора та керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури за нібито "дисциплінарні проступки".



В свою чергу директор НАБУ Артем Ситник розповів, що в кабінеті Холодницького понад місяць вели прослуховування і вдалося зафіксувати інформацію про тиск на певних посадових осіб, щодо яких були провадження.