18:40
18 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      За продуктові набори і без НАТО: соціалісти Додона провели марш у Кишиневі, є фото

      560 Читать новость на русском
      Партія Додона провела марш у Кишиневі
      Партія Додона провела марш у Кишиневі / Newsmaker

      У Кишиневі пропрезидентська опозиційна Партія соціалістів Республіки Молдова проводить національний "Марш всенародної більшості". Учасники маршу мітингують проти дев'ятирічного антидержавного режиму правління", маючи на увазі проєвропейський уряд.

      Про це повідомляє Newsmaker.

      Читайте також: Молдова не подаватиме заявки на вступ до ЄС: відома причина

      За даними видання, учасників маршу привезли з півночі і півдня Молдови автобусами, а за участь в марші їм нібито пообіцяли продуктовий набір.

      На акцію прийшли президент Ігор Додон, а також башкан Гагаузії Ірина Влах. Колону супроводжували кілька десятків правоохоронців.

      Учасники акції скандували "За Молдову!", "Геть правлячу коаліцію!", "Ми переможемо!", "Злодії мають сидіти у тюрмі!".

      Натомість сам Додон у своєму виступі поскаржився, що проєвропейська влада позбавляє його повноважень.

      Вони намагаються нас спровокувати, щоб ми зробили неправильний крок. Хочу сказати нашим політичним опонентам, Демпартії і іншим: "Якщо ви думаєте, що нас можна залякати, не вийде". Ці два роки ми терпіли, але більше цього не повториться,
      – попередив він.

      На мітингу ухвалили резолюцію, згідно з якою Партія соціалістів пообіцяла громадянам Молдови середню зарплату в розмірі 600 євро, а середню пенсію – 300 в разі перемоги на парламентських виборах в лютому 2019 року.

      Молдова Марш Додон
      У Молдові пройшов марш пропрезидентської партії/ Джерело: Укрінформ

      Окрім того, соціалісти обіцяють для всіх безкоштовну медицину та освіту, в тому числі у вищих навчальних закладах.

      Молдова Додон
      Соціалісти обіцяють завадити вступу країни в НАТО/ Джерело: Newsmaker

      Партія Додона також обіцяє завадити вступу Молдови в НАТО і добитися закриття офісу НАТО в Кишиневі. У лютому в Молдові відбудуться парламентські вибори.

      Нагадаємо, конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив президента країни Ігоря Додона від посади за запитом депутатів від Демократичної партії. Тепер підписанням указів про призначення міністрів замість президента займатиметься прем’єр-міністр або голова парламенту. Таке сталося не вперше, 2 січня Конституційний суд Молдови вже відсторонював Додона від посади.

      При цьому голова парламенту Молдови Андріан Канду стверджує, що наступний склад парламенту виступить за подальше спрощення інституту президента країни – аж до повної відмови від нього.

      Теги: Новини політики НАТО Молдова Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Янукович потрапив до лікарні: що про це відомо
      сьогодні , 18:01 Янукович потрапив до лікарні: що про це відомо
      5314
      Феномен податківця: чи вдасться ще одному очільнику фіскальної служби втекти від правосуддя
      сьогодні , 18:00 Феномен податківця: чи вдасться ще одному очільнику фіскальної служби втекти від правосуддя
      Дмитро Гнап 123
      Український бізнес, що процвітає або Як за 300 гривень стати власником заводу
      сьогодні , 17:00 Український бізнес, що процвітає або Як за 300 гривень стати власником заводу
      Дмитро Гнап 552
      Героям слава, або Що Україна має запозичити в СРСР
      сьогодні , 16:00 Героям слава, або Що Україна має запозичити в СРСР
      Артем Овдієнко 660
      Як активи Януковича поступово стають власністю Порошенка та його соратників
      сьогодні , 14:00 Як активи Януковича поступово стають власністю Порошенка та його соратників
      Сергій Лещенко 870
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      У Німеччині вирішили радикально боротися з незаконними мігрантами
       9 січня 2017 , 23:17
      Коли на Місяці існувала атмосфера: вчені провели дослідження
       9 жовтня 2017 , 12:16
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук